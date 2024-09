Il Dono Day 2024 all’area megalitica di Aosta

L’Assessorato regionale per i Beni e le Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali informa che, nell’ambito delle iniziative promosse per il Giorno del Dono 2024, ricorrenza per la quale quest’anno la Valle d’Aosta è stata scelta come capitale nazionale, nelle giornate di giovedì 3 e venerdì 4 ottobre 2024 l’Area megalitica, oltre a essere protagonista di alcune interessanti iniziative ideate appositamente per l’occasione, sarà visitabile gratuitamente.

In entrambe le giornate verranno proposte le visite guidate dal titolo Donare l’eternità, pensate per le scuole del territorio e delle altre regioni aderenti al Dono Day. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo didattica@laclesurlaporte.it entro martedì 1° ottobre.

Nella serata di giovedì 3 ottobre, alle ore 21, l’Area megalitica ospiterà l’evento Il Dono della musica con il concerto Ancestral sounds del Ray Lema ensemble. Ingresso gratuito.

Prenotazione obbligatoria al numero 0165 552420 (dal martedì alla domenica, ore 10-18).

www.csv.vda.it

www.giornodeldono.org