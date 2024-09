Pizzerie d'eccellenza in Valle d'Aosta: otto locali premiati dal Gambero Rosso

Il Gambero Rosso ha selezionato otto pizzerie valdostane nella nuova edizione della guida Pizzerie d'Italia 2025, confermando l'alta qualità dell'offerta gastronomica della Valle d'Aosta, pur senza assegnare il punteggio massimo di tre spicchi o tre rotelle. Nessuna nuova entrata è stata segnalata, ma la maggior parte dei locali premiati ha ottenuto un ottimo posizionamento con due spicchi o due rotelle, il massimo riconoscimento essendo tre.

Nel capoluogo regionale, Aosta, è stata premiata Pizzeggiando, che ha ricevuto due rotelle. Si distingue come l'unica pizzeria al taglio della città, apprezzata per il suo banco sempre ricco di proposte e per l’impasto soffice all’interno e croccante alla base, tipico della pizza in teglia.

A Chatillon, la guida segnala Locanda Cervino, che ha ottenuto uno spicchio grazie alle sue pizze cotte in forno a legna, arricchite con prodotti tipici d'alta montagna. Courmayeur si distingue con due locali premiati con due spicchi ciascuno: Fuoripista, che si presenta come un moderno ristorante-pizzeria con un menu orientato principalmente alle carni, e Du Tunnel, celebre per le sue pizze extralarge e la posizione centralissima.

Altri locali premiati includono Dal Fornaro del Castello a Saint-Pierre, anch'esso insignito di due spicchi, noto per l’uso di quattro farine diverse nei suoi impasti, e Lidò a Sarre, definito un punto di riferimento per la movida valdostana, anch'esso con due spicchi. A La Salle, La Macina è stata premiata con uno spicchio per le sue pizze che rendono omaggio alla tradizione italiana, mentre a Quart si distingue iSaulle, una pizzeria napoletana da tre generazioni che ha ottenuto due spicchi.

La selezione del Gambero Rosso, che ha incluso 750 pizzerie sulle oltre 183 mila presenti in Italia, conferma l'eccellenza della Valle d'Aosta in un panorama nazionale sempre più competitivo, con una particolare attenzione alla tradizione, all’innovazione e all’uso di ingredienti locali di qualità.