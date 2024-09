Corso di formazione per il riconoscimento e la neutralizzazione della specie invasiva Vespa velutina

In seguito ai recenti ritrovamenti di esemplari adulti e nidi di Vespa velutina in alcune province della Regione Piemonte, e in conformità con il Regolamento UE 2016/1141 e il Regolamento UE 1143/2014, sono state predisposte misure volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive. Tra queste, è stato organizzato un corso di formazione per il riconoscimento e la neutralizzazione dei nidi di Vespa velutina, con l’obiettivo di garantire un intervento tempestivo e qualificato anche sul territorio della Valle d’Aosta.

Il corso, che sarà condotto da personale esperto del CREA – Centro di Ricerca Agricoltura e Ambiente di Bologna, si terrà nelle giornate del 27 e 28 settembre 2024 presso la Pépinière Abbé Henry, in località Torrent de Maillod, nel Comune di Quart. La formazione è rivolta a diverse figure professionali preposte alla tutela del territorio, tra cui il Corpo Forestale della Valle d’Aosta, il personale del settore apicoltura, i Vigili del Fuoco, e gli operatori dei servizi veterinari dell'USL Valle d’Aosta, dell’ARPA e dello IAR.

Tali operatori verranno adeguatamente formati per intervenire in caso di necessità, con l’obiettivo di riconoscere e rimuovere gli individui della specie invasiva Vespa velutina, che rappresenta una minaccia crescente per l’apicoltura e l’ambiente locale.4o