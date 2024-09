Benjamin Piat à Aoste: Un Concert Éblouissant avec Maria Elter en Première Partie

Cet événement gratuit s'inscrit dans le cadre de la tournée européenne du talentueux auteur-compositeur-interprète français, qui viendra partager son acclamé album Bivouac.

Cet album, résultat d’une longue tournée à travers plus de 35 pays, incarne une riche rencontre entre diverses cultures, notamment entre les influences européennes et orientales. Avec un son solaire, énergique et optimiste, Bivouac a déjà séduit de nombreux auditeurs, et les critiques ne tarissent pas d’éloges à son égard. Chaque morceau évoque les impressions et les inspirations que Piat a recueillies au cours de ses voyages, rendant cet album à la fois personnel et universel.

En ouverture de la soirée, le public aura le plaisir de découvrir Maria Elter, une talentueuse chanteuse valdostana qui utilise la langue française comme moyen d’expression. Élue sur la scène musicale grâce à sa voix délicate et ses arrangements émouvants, Elter présentera plusieurs de ses compositions, dont Carrousel, produit par le valdostan Momo Riva.

La performance de Maria Elter, qui allie tradition et modernité, créera une ambiance intimiste qui s’harmonisera parfaitement avec le style dynamique et captivant de Benjamin Piat. Cette soirée promet d’être une expérience musicale unique pour le public valdostan, alliant des talents locaux et des artistes de renommée internationale.

Uune soirée riche en émotions et en découvertes musicales, où la diversité culturelle et la créativité s'entremêlent pour offrir un spectacle inoubliable. Ne manquez pas cette occasion de célébrer la musique sous toutes ses formes et de vous laisser emporter par les mélodies envoûtantes de Benjamin Piat et Maria Elter.