Marco Ballerini è il nuovo comandante del Gruppo Aosta dei Carabinieri

Nato nel 1968, ha iniziato la sua carriera alla prestigiosa Scuola Militare Nunziatella di Napoli nel 1984, proseguendo poi all'Accademia Militare di Modena. Il suo primo incarico lo ha portato a Genova, in Liguria, e da lì ha operato in diverse aree strategiche del paese, tra cui la Calabria e Arezzo. Prima di arrivare in Valle d'Aosta, era al comando del Nucleo Operativo Ecologico, impegnato nella tutela ambientale e nella sicurezza energetica, a Roma.

Il colonnello Ballerini ha espresso grande soddisfazione per il nuovo incarico: "Sono onorato di essere qui e mi metto a disposizione della popolazione valdostana con l'obiettivo di garantire vicinanza e tutela, soprattutto alle fasce più deboli e vulnerabili". Nel suo intervento, ha sottolineato come uno dei temi prioritari sia la lotta ai maltrattamenti in famiglia, un problema che ha visto un aumento preoccupante su scala nazionale e non risparmia nemmeno la Valle d'Aosta. La protezione delle vittime di violenza domestica, in particolare donne e minori, sarà una delle principali priorità del Gruppo Aosta.

Un altro punto focale della sua azione sarà il contrasto alla criminalità organizzata, un fenomeno che, secondo Ballerini, è presente in tutta Italia, comprese le regioni più piccole come la Valle d'Aosta. La criminalità organizzata, per quanto invisibile a livello locale, può infiltrarsi in settori chiave come gli appalti pubblici e il turismo, sfruttando interessi economici e investendo denaro anche all'estero. "La criminalità organizzata esiste ovunque", ha sottolineato il comandante, "e il nostro obiettivo è prevenire la sua diffusione e contrastare le attività illecite che minano il tessuto sociale ed economico della regione".

Oltre alla lotta alla criminalità e alla tutela delle famiglie, il comandante Ballerini ha confermato l’impegno dei Carabinieri nella protezione del territorio valdostano, uno dei più apprezzati d'Italia per le sue bellezze naturali. La salvaguardia ambientale continuerà a essere una delle priorità, grazie anche alla sua esperienza alla guida del NOE (Nucleo Operativo Ecologico). La Valle d'Aosta, con le sue montagne, parchi naturali e aree protette, richiede infatti un'attenzione costante per garantire la conservazione del suo patrimonio naturalistico, minacciato dall'inquinamento e dallo sfruttamento delle risorse naturali.

Il colonnello Marco Ballerini, quindi, si appresta a guidare il Gruppo Aosta con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza locale e mantenere un forte legame con la comunità, proseguendo il lavoro del suo predecessore e introducendo nuove misure per rispondere alle sfide del futuro.