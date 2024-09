Tragedia sul lavoro a Gressoney-La-Trinité: UGL chiede più sicurezza e controlli severi

operaio di cinquant’anni ha perso la vita mentre effettuava lavori di manutenzione sulla funivia Stafal-Sant'Anna a Gressoney-La-Trinité, in Valle d’Aosta. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato tra il carrello della manutenzione e il distanziatore della funivia, provocando un incidente fatale. La notizia ha scosso profondamente la comunità locale e ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Paolo Capone, Segretario Generale dell'UGL, ha espresso il proprio dolore per la tragedia: "Ennesima tragedia sul lavoro, e ancora una volta il cordoglio non basta. Perdere la vita mentre si esercita la propria professione è inaccettabile". Capone ha sottolineato l'importanza di intensificare i controlli sui luoghi di lavoro e di applicare sanzioni severe per chi viola le normative in materia di sicurezza. "Riteniamo necessario un aumento dei controlli e l'applicazione di pene severe per i trasgressori, perché non possiamo continuare a piangere vittime sul lavoro."

Anche Massimiliano Rossato, Segretario Regionale dell'UGL Valle d’Aosta, ha ribadito l’urgenza di rafforzare la cultura della sicurezza e la prevenzione. "È fondamentale puntare sulla formazione dei lavoratori, per evitare che tragedie come questa si ripetano. Solo attraverso una formazione adeguata e una maggiore attenzione alla prevenzione possiamo sperare di fermare questa piaga delle morti bianche."

L’incidente avvenuto ieri a Gressoney-La-Trinité si inserisce in un contesto nazionale preoccupante, dove le morti sul lavoro continuano a rappresentare una piaga per il Paese. L’UGL ha rinnovato il proprio impegno per sensibilizzare le istituzioni e i datori di lavoro, affinché venga posta maggiore attenzione alle misure di sicurezza.