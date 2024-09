Oggi celebriamo con immensa gioia e affetto un traguardo di vita davvero prestigioso: Giannino Gasbarro compie 95 anni

Molti dei nuovi soci del Gruppo Aosta potrebbero non conoscerlo bene, perché magari sono entrati a far parte della nostra grande Famiglia Alpina solo di recente. Ma per chi ha avuto la fortuna di incrociare il cammino di Giannino, lui è molto più di un semplice nome: è un punto di riferimento, una colonna portante, un amico sincero.

Giannino è iscritto al nostro Gruppo da oltre 60 anni. Un’intera vita dedicata agli ideali e ai valori che ci uniscono, con una passione e una dedizione che non sono mai venute meno. Fino a pochi anni fa, ha ricoperto con impegno e amore il ruolo di Segretario, prendendosi cura di ogni dettaglio, sempre disponibile e pronto ad aiutare. La sua costante presenza ha segnato la storia del nostro Gruppo, e chi ha lavorato al suo fianco sa quanto fosse attento e premuroso, capace di infondere serenità anche nei momenti più difficili.

Dopo la perdita della sua amata Maria, Giannino continua a vivere nella sua casa di Aosta, circondato dall’amore della figlia Simonetta, che lo accudisce con tutta la cura e la tenerezza che un padre come lui merita. E noi, che siamo parte della sua estesa famiglia alpina, non possiamo fare altro che abbracciarlo con lo stesso affetto, ricordandolo con gratitudine e stima. Le immagini che conserviamo di lui, scattate in momenti di gioia e spensieratezza, ci ricordano quanto Giannino sia stato, e continui ad essere, una presenza preziosa per tutti noi.

Carlo Gobbo consegna il riconoscimento Ana al Veterano

A te, Giannino, va un immenso grazie dal profondo del cuore. La tua gentilezza, il tuo spirito, la tua forza e il tuo sorriso sono un esempio per tutti noi. Ti vogliamo bene, davvero. Oggi brindiamo alla tua salute, e lo facciamo con un pensiero carico di affetto. Che tu possa sentire tutto il calore dei nostri cuori, perché in ognuno di noi c’è un posto speciale riservato a te.

Grazie, Giannino, per tutto quello che hai fatto e continui a fare. Tantissimi auguri per questo traguardo straordinario! Ci uniamo tutti a un grande abbraccio collettivo, con un brindisi e un sorriso rivolti a te.