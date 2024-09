PRIMA NEVE IN VALLE D'AOSTA - PERSONALE E MEZZI ANAS IN AZIONE PER LA PULIZIA E LA SALATURA DEI COLLI (VIDEO)

Il personale e i mezzi sgombraneve di Anas (Gruppo FS Italiane) sono in azione da ieri, giovedì 12 settembre, per far fronte alla prima nevicata che ha fatto registrare accumuli significativi sui tratti in quota delle statali 26 “della Valle d’Aosta” e 27 “del Gran San Bernardo” che conducono rispettivamente ai Colli del Piccolo e del Gran San Bernardo.



Nel video allegato, registrato nelle prime ore del mattino di oggi venerdì 13 settembre, è ripresa una lama dotata anche di dispositivo spargisale in azione sulla statale 26 in avvicinamento al Colle del Piccolo San Bernardo, al confine con la Francia.