HAIGA A LA MODO, poesia occitana e pittura per valorizzare il territorio

La Galleria LILIUM è lieta di annunciare la mostra "HAIGA A LA MODO," un evento straordinario che segna il ritorno di una collaborazione artistica di rara intensità e profondità. Dal 14 settembre, le opere di Piero Bertin e Marco Mastrocola saranno esposte in una sinergia creativa che unisce pittura e poesia, in un dialogo che trascende il tempo e lo spazio; fa parte del progetto in mondo attivo la Galleria LILIUM, che questa volta non solo si occupa della curatela della esposizione, ma sarà parte integrante dell'aspetto creativo del percorso di costruzione progettuale.

Dopo vent’anni dalla loro prima collaborazione, Bertin e Mastrocola si ritrovano a lavorare insieme, rinnovando quella connessione artistica che già in passato aveva dato vita a opere memorabili. In questa mostra, i visitatori avranno l’opportunità di immergersi in un'esperienza unica, dove la pittura informale di Bertin e la poesia Haiku in lingua occitana di Mastrocola si intrecciano in un equilibrio perfetto.

Le tele di Bertin, caratterizzate da un'espressione libera e catartica, sono animate dai versi raffinati di Mastrocola, che con la sua poesia esplora temi universali attraverso la lente dell’Haiku, con una scelta linguistica che arricchisce ulteriormente il significato delle opere. I dipinti e le poesie, sebbene distinti nella loro forma, dialogano in un’armonia che cattura e coinvolge lo spettatore, portandolo in un mondo dove immagine e parola si fondono in un’unica esperienza sensoriale.

La mostra "HAIGA A LA MODO" non è solo una celebrazione dell’arte, ma un atto di resistenza culturale: in un mondo sempre più frenetico e digitale, Bertin e Mastrocola ci invitano a fermarci, a contemplare la bellezza della semplicità, e a riscoprire il potere evocativo dell’arte e della parola. È un richiamo a sognare, a riflettere, e a lasciarsi trasportare dall’emozione pura.

L'inaugurazione della mostra avrà luogo sabato 14 settembre alle ore 17:00, con ingresso libero e rinfresco per tutti i visitatori. La mostra sarà aperta tutti i sabati e le domeniche dalle 15:00 alle 18:00. Durante la festa di Poggio Oddone, saranno previste letture poetiche con opere esposte sul palco davanti a Villa Willy a Perosa Argentina, domenica 15 settembre alle 16.00, portando l’arte tra la gente e rendendola parte integrante della comunità.

La Galleria LILIUM vi invita a partecipare a questo evento unico, dove la poesia e la pittura si incontrano per creare qualcosa di magico e indimenticabile.

Il progetto racchiude in grembo la volontà dei tre creatori, Salvai, Bertin e Mastrocola di portare la mostra in più comuni possibile, creando una esposizione itinerante e una divulgazione capillare, anche scolastica per chi lo richiedesse, del progetto artistico.