Residue precipitazioni e allerta arancione per esondazioni

La giornata odierna continua a essere caratterizzata da residue precipitazioni, con rovesci e temporali isolati che potrebbero risultare intensi in alcune aree. Tuttavia, un miglioramento delle condizioni meteo è previsto a partire dalla seconda metà del pomeriggio, con un graduale spostamento delle piogge dai settori occidentali verso quelli sud-orientali. In queste ultime zone, la probabilità di pioggia potrebbe persistere per qualche ora in più.

Nel pomeriggio, le precipitazioni si concentreranno soprattutto nel settore orientale della regione, con un progressivo esaurimento delle piogge previsto in serata. Nonostante il miglioramento generale, i livelli dei corsi d'acqua in Valle d'Aosta restano elevati, specialmente nelle zone B e C.

In zona C, comprendente i comuni di Valsavarenche e Cogne, si sono verificate locali erosioni e alcune esondazioni che hanno causato interruzioni della viabilità sia a livello locale che regionale. Per questo motivo, l'allerta arancione rimane attiva in questa zona, mentre sulle altre aree della regione è stato confermato il livello di allerta gialla.

Il livello del fiume Dora Baltea ha raggiunto la seconda soglia di attenzione presso la stazione di monitoraggio di Aymavilles. Il picco sta ora transitando verso la bassa valle, dove è atteso nel corso del pomeriggio. Pertanto, per tutta la giornata odierna, rimane in vigore l'allerta gialla idraulica lungo il corso della Dora Baltea.

Le autorità invitano la popolazione a prestare la massima attenzione, evitando di avvicinarsi ai corsi d'acqua e segnalando eventuali criticità alle autorità competenti.