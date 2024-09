Rinascita di 'La Cave': Aosta accoglie la nuova gestione di Alberto Collé con una serata stellare

Ieri sera Aosta ha assistito alla tanto attesa riapertura del locale "La Cave", ora sotto la guida di Alberto Collé, un imprenditore già noto in Valle d’Aosta per aver portato al successo "Alberito’s" a Saint Oyen. Collé, con la sua esperienza e visione innovativa, ha trasformato "La Cave" in un locale che promette di diventare un nuovo punto di riferimento per gli amanti del buon cibo, della cultura e dell’intrattenimento.

L’inaugurazione è stata un vero evento mondano, capace di attirare l’attenzione delle personalità più influenti della regione. Tra gli ospiti di spicco, il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, che ha sottolineato l’importanza di realtà come questa per il tessuto sociale e turistico della città, e il presidente della Regione, Renzo Testolin, che ha espresso grande fiducia nel progetto di Collé. A fare gli onori di casa anche diversi assessori regionali e il deputato della Valle d’Aosta, Franco Manes, presenti per celebrare quella che è stata definita una vera e propria rinascita del locale.

"La Cave", con il suo nuovo concept, ha deciso di puntare su una forte identità territoriale, proponendo un’offerta enogastronomica che valorizza al massimo i prodotti locali. Nel menù spiccano le Bières du Saint Bernard, prodotte artigianalmente nella regione, il celebre Jambon de Bosses, il prosciutto alla brace di Saint Oyen e la Fontina dei Frères Diemoz, proveniente direttamente dall’alpeggio La Baou, a due passi dal Gran San Bernardo. Questa scelta rappresenta non solo un omaggio alla tradizione valdostana, ma anche una scommessa sul futuro della filiera corta e del turismo sostenibile.

Pino America l'intelletuale del buon bere nel suo caratteristico abbigliamento

Non solo cibo e bevande: "La Cave" ha già in programma una serie di iniziative culturali che mirano a rendere il locale un punto di riferimento anche per l’intrattenimento e la cultura. Gli "AperiGuido", appuntamenti conviviali accompagnati da degustazioni, le esposizioni di artisti locali, le presentazioni di libri e le serate a tema sono solo alcune delle attività che animeranno le prossime settimane. Con questo mix di proposte, Collé punta a creare uno spazio dove la comunità possa ritrovarsi e condividere esperienze, consolidando il ruolo di "La Cave" nel cuore di Aosta.

La serata inaugurale ha rappresentato solo il primo passo di un progetto ambizioso, che promette di portare una ventata di novità nel panorama della città, attirando non solo i residenti, ma anche turisti curiosi di scoprire la vera essenza della Valle d’Aosta attraverso i sapori e le tradizioni che "La Cave" offre.