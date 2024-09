Parco Nazionale Gran Paradiso: "Natura in evoluzione", ultimo appuntamento di Domenica 15 settembre al Centro Acqua e Biodiversità di Rovenaud Valsavarenche

Ancora un evento, verso la fine dell’estate, per la Rassegna di divulgazione scientifica e di tutela della biodiversità, a cura del Parco Nazionale Gran Paradiso " Natura in evoluzione ” che ha visto, nei mesi di luglio e di agosto, una grande partecipazione di pubblico e di appassionati.





Domenica 15 settembre 2024 al Centro Acqua e Biodiversità di Rovenaud Valsavarenche, a partire dalle ore 14, si svolgerà un laboratorio in cui bambini (di oltre 5 anni) e ragazzi potranno esplorare, giocando, i diversi suoni dell’ecosistema alpino e impararne la complessità e la bellezza. Si tratta dell’evento “Paesaggi sonori alpini” a cura di Silvia Ghidotti.

Seguirà dalle 15,30: “Suoni e ricerca sulla biodiversità: ascolti da un mondo che cambia”, una presentazione divulgativa, di ascolto e una Tavola Rotonda. Durante l’incontro, che aprirà una discussione sul legame tra biodiversità e bio-acustica, si potrà partecipare all’ascolto immersivo di alcune registrazioni che David Monacchi, compositore e ingegnere del suono noto a livello internazionale, ha fatto nelle foreste primarie equatoriali, insieme a Marco Gamba, Professore di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi all'Università di Torino, ad Antonello Provenzale, climatologo, e a Bruno Bassano, Direttore del Parco. Con l’ascolto delle registrazioni e della loro esperienza, si potrà quindi conoscere meglio la ricchezza dei suoni in natura, la loro funzione e in che modo i cambiamenti climatici e ambientali stanno influenzando questa diversità.

Ideata dal Parco Nazionale Gran Paradiso e avviata nel 2023, la rassegna estiva di divulgazione scientifica “Natura in Evoluzione” anche quest’anno sta trattando temi strettamente connessi alla ricerca, alla conservazione e alla conoscenza del mondo naturale: il “filo rosso” che li accomuna, in questa edizione, è la comunicazione in natura.

Numerosi sono stati gli appuntamenti che si sono alternati, nel corso di tutta l’estate, nei Centri del Parco dedicati alla ricerca e alla divulgazione scientifica: sullo sfondo, il presupposto che la comunicazione sia alla base della società umana e che dall’efficienza della comunicazione dipenda la qualità delle relazioni e il funzionamento dei diversi sistemi. Una dinamica analoga avviene in natura tra tutte le comunità degli esseri viventi. Durante questa edizione di “Natura in evoluzione”, sotto la guida degli esperti del Parco, vengono approfondite e narrate le strategie che le diverse specie animali e vegetali adottano per comunicare tra di loro e con l’ambiente circostante, e il modo in cui anche la comunicazione in natura è influenzata dal cambiamento delle condizioni climatiche ed ecologiche. Lo scopo primario di questa rassegna è stato ed è quello di rafforzare una nuova consapevolezza sui valori della conservazione e della protezione ambientale, pilastri della missione del Parco Nazionale Gran Paradiso.