Nus: Il cuore della Valle d'Aosta si prepara a conquistare l'Italia nel Borgo dei Borghi

Nus, piccolo gioiello incastonato nel cuore della Valle d’Aosta, è pronto a brillare sotto i riflettori nazionali grazie alla partecipazione alla trasmissione "Il Borgo dei Borghi", all'interno del programma televisivo "Kilimangiaro" su Rai 3. Questa opportunità rappresenta non solo un'occasione di visibilità per il borgo, ma anche un'opportunità unica per mettere in luce le bellezze e le tradizioni che caratterizzano questa regione.

Il programma, che ogni anno celebra i borghi più suggestivi d’Italia, vedrà Nus rappresentare con orgoglio la Valle d'Aosta, concorrendo con altri borghi selezionati in tutta la penisola per il titolo di "Borgo più bello d'Italia". A partire da lunedì 2 settembre, le telecamere inizieranno a catturare l’essenza dei borghi scelti, offrendo al pubblico televisivo uno spaccato di bellezza che va dal nord al sud della nostra meravigliosa Italia. Le riprese a Nus sono programmate per l'11 settembre e coinvolgeranno la popolazione locale, invitata a radunarsi alle ore 18.00 in piazza Fillietroz per partecipare a questo evento storico.

Le immagini di Nus, trasmesse a partire dal 20 ottobre per venti settimane, non si limiteranno a mostrare la bellezza artistica e architettonica del borgo. Gli spettatori avranno la possibilità di scoprire angoli poco noti, respirando la tradizione autentica del luogo e conoscendo le persone che animano quotidianamente la vita del borgo. Saranno proprio gli abitanti i veri protagonisti di questo viaggio televisivo, capaci di raccontare, con la loro presenza e le loro storie, l’anima profonda di Nus.

Partecipare a "Il Borgo dei Borghi" è anche una sfida: non solo per far conoscere Nus e la sua storia, ma anche per coinvolgere quante più persone possibile nel processo di votazione che avrà luogo in primavera. A partire da oggi, infatti, è possibile iscriversi gratuitamente su Raiplay e sul sito Rai dedicato, per poter votare il proprio borgo preferito ogni 24 ore. La serata conclusiva, programmata per la Pasqua del 20 aprile, vedrà la proclamazione del borgo vincitore, un momento di grande emozione per tutti i partecipanti.

Questa competizione non è soltanto una gara di bellezza. È un’occasione per riscoprire il nostro territorio, per celebrare le sue peculiarità e per far conoscere al grande pubblico le realtà meno esplorate della nostra Italia. Nus, con il suo patrimonio di storia, cultura e tradizioni, ha tutte le carte in regola per affascinare e conquistare il cuore dei telespettatori.

L’invito è rivolto non solo ai cittadini di Nus, ma a tutta la Valle d'Aosta e oltre: unitevi in questa avventura, votate e sostenete il borgo. È una straordinaria opportunità di promozione turistica, un palcoscenico che può dare una spinta decisiva al turismo locale, attirando visitatori curiosi di scoprire un luogo che, una volta visitato, non si dimentica più.

Nus è un comune di crica tre mila abitanti situato nel cuore della Valle d’Aosta, a circa 529 metri sul livello del mare. Arroccato sulle pendici delle montagne, Nus si trova lungo la strada che collega Aosta a Torino, ed è facilmente raggiungibile grazie alla sua vicinanza con l'autostrada A5. Il borgo è immerso in uno scenario naturale di grande bellezza, circondato da vigneti terrazzati e verdi colline, con lo sguardo rivolto verso le imponenti cime alpine. La sua posizione strategica lo rende un punto di partenza ideale per esplorare sia la Valle Centrale che le vallate laterali della regione.

Nus si trova nella valle centrale della Dora Baltea, a circa 12 chilometri a est di Aosta.

Sopra il paese, sulla destra orografica della Dora, si estende il Vallone di Saint-Barthélemy, che si incunea tra la Valpelline e la Valtournenche. Il punto di massima elevazione è la Becca de Luseney a 3504 metri.

Nus vi aspetta, con le sue stradine, le sue piazze e il calore della sua gente. Che questo viaggio possa essere il primo di tanti nuovi percorsi, alla scoperta delle bellezze della Valle d’Aosta.