32° Star Party a Saint-Barthélemy a Saint-Barthélemy

La Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS, che gestisce l’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta e il Planetario di Lignan, e il Comune di Nus, socio fondatore della Fondazione, organizzano insieme da venerdì 27 a domenica 29 settembre 2024 il 32° Star Party a Saint-Barthélemy, la festa dell’astronomia più antica d’Italia.

Nei suoi oltre tre decenni di storia, l’appuntamento è diventato una vera e propria riunione di famiglia della comunità astronomica italiana: ricercatori scientifici, astrofili, astrofotografi, costruttori e rivenditori di strumenti, comunicatori della scienza, astroartisti, appassionati e curiosi si incontrano, confrontano esperienze, si scambiano idee, fanno progetti nuovi.

La manifestazione è resa possibile dal sostegno dato a Osservatorio Astronomico e Planetario dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta , dalla Unité des Communes Valdôtaines Mont-Émilius e dal Comune di Nus , soci fondatori della Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS. Il Comune di Nus partecipa all’evento in qualità di co-organizzatore, garantendo un fondamentale contributo alla gestione della logistica in coordinamento con il distaccamento di Nus dei Vigili del fuoco volontari della Valle d’Aosta.

L’evento speciale ha ricevuto i patrocini ufficiali dell’Istituto Nazionale di Astrofisica ( INAF ) e dell’Agenzia Spaziale Italiana ( ASI ), i principali enti del nostro Paese per lo studio del cielo e dello spazio.

Il vallone di Saint-Barthélemy è tra i siti osservativi con meno inquinamento luminoso dell’Italia settentrionale, grazie alle montagne che schermano le luci di Aosta, Torino e Milano, pur lasciando libera gran parte della volta celeste. Non a caso il comprensorio di Lignan è il primo Starlight Stellar Park in Italia riconosciuto dall’UNESCO. Durante lo Star Party il cielo è ancora più buio, perché l’amministrazione comunale di Nus opera lo spegnimento dell’illuminazione pubblica delle frazioni del comprensorio montano.

Approfittando della fase di Luna calante e confidando nel meteo favorevole, il cielo valdostano può regalare panorami mozzafiato, a occhio nudo, al telescopio e con le riprese digitali, per le quali è previsto il tradizionale concorso di astrofotografia. Tra gli ambiti premi, in palio anche un abbonamento annuale gratuito offerto dalle riviste di divulgazione astronomica BBC Sky At Night e Cosmo2050

Gli appassionati potranno disporre i propri strumenti in aree dotate di corrente elettrica fino a esaurimento dei posti disponibili, come l’Area verde Leyssé gestita dal Comune di Nus e le piazzole di osservazione dell’Osservatorio Astronomico, con le modalità di accesso descritte nel seguito.

Chi vuole avvicinarsi alla conoscenza del cielo può partecipare alle visite guidate notturne in Osservatorio Astronomico, proposte nella Terrazza Didattica allestita con sette telescopi.

Oltre alle osservazioni notturne, sono in programma attività anche durante il giorno e in prima serata, come gli spettacoli al Planetario e l’Astronomical Science & Technology Expo (AS&T Expo), l’esposizione delle ultime novità del mercato di strumenti e accessori per l’astronomia, giunta alla nona edizione. L’Expo ospita alcuni dei più importanti produttori e rivenditori attivi in Italia nel campo della strumentazione astronomica di qualità: 10 Micron , Artesky , Geoptik , Skypoint , Tecnosky .

La fantasia, l’immaginazione e la creatività sono ingredienti necessari per la ricerca scientifica, in particolare per l’osservazione e lo studio del cielo. Per questo proponiamo la seconda edizione del concorso di disegno astronomico, mentre debutterà un’inedita ludoteca spaziale, dove i piccoli partecipanti sono invitati dal robot umanoide Pepper a giocare e divertirsi con lo spazio. Entrambe le attività sono aperte a bimbe e bimbi dai 6 ai 10 anni di età, con un adulto accompagnatore per minore.

Nell’ambito delle iniziative per celebrare il centenario dell’invenzione dei planetari , farà tappa a Lignan il chitarrista e compositore Vincenzo Adelini con il concerto Moonlight From…, ideato appositamente per essere suonato sotto la volta stellata di un planetario. Il musicista eseguirà brani del suo repertorio e una composizione inedita realizzata per l’occasione, in un’esperienza sinestetica con la proiezione digitale a tutta cupola dei corpi celesti.

La cerimonia di chiusura del 32° Star Party a Saint-Barthélemy si terrà domenica 29 settembre, aperta alle ore 11.30 dal concerto della banda musicale “La Lyretta” di Nus nella piazza della chiesa di Saint-Barthélemy, per proseguire al Planetario di Lignan.

Per l’accoglienza i partecipanti possono rivolgersi alle strutture del territorio, a cominciare da quelle del comprensorio di Lignan elencate sul nostro sito nella sezione Accoglienza a Saint-Barthélemy . Le strutture sono indipendenti dalla Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS, che gestisce l’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta e il Planetario di Lignan. Chi volesse usufruire delle loro proposte deve contattarle in maniera autonoma per aggiornamenti su costi, orari, servizi e altri contenuti dell’offerta.

Lo Star Party a Saint-Barthélemy è confermato anche in caso di maltempo. La proposta è ricca: “lo Star Party è la festa delle stelle, ma non è solo la festa delle stelle” (cit. Andrea Pistocchini ).

Il programma può subire cambiamenti per cause di forza maggiore. Per essere tempestivamente informati su eventuali variazioni, invitiamo a visitare il sito web , iscriversi alla newsletter , seguirci sui canali social . La cartina del comprensorio di Lignan è consultabile su Google Maps e su OpenStreetMap .

Sperando in nottate fantastiche, vi aspettiamo da venerdì 27 a domenica 29 settembre 2024 per il 32° Star Party a Saint-Barthélemy!