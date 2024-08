BorghiAmo 2024 alla scoperta di Vieyes-Aymavilles con vino, musica e tradizione

Un evento che rappresenta un'occasione speciale per scoprire le bellezze e la storia di questo borgo spesso trascurato, nonostante la sua posizione strategica lungo la strada per la Valle di Cogne. Stefano Carletto, Coordinatore regionale di Città del Vino, promette una giornata all'insegna del divertimento, della musica e del buon vino, elementi che rendono questo evento ancora più invitante.

BorghiAmo è un'iniziativa nata con l'obiettivo di promuovere e far conoscere i diversi territori delle Città del Vino della Valle d'Aosta. Dopo aver esplorato il villaggio di Vencorère a Verrayes, ora è il turno di Vieyes. Questo piccolo centro, con il suo forno comunitario, le vecchie scuole, gli orti e i campi che ne fanno un esempio perfetto di villaggio valdostano, rappresenta un tuffo nella tradizione e nella vita di montagna di un tempo. Spesso, chi transita lungo la strada principale, non si ferma a scoprirne i segreti, ma BorghiAmo offre l'opportunità di fare proprio questo, immergendosi nelle atmosfere autentiche di Vieyes.

Uno degli eventi clou della giornata sarà la caccia al tesoro, che avrà inizio alle 15:00. Questa attività, aperta a tutti ma con prenotazione obbligatoria, offrirà ai partecipanti la possibilità di conoscere meglio il borgo e le sue peculiarità. La mostra fotografica permanente "Vieyes Photos" sarà un prezioso alleato in questa scoperta, raccontando, attraverso immagini d'epoca e scatti più recenti, la storia e l'evoluzione del villaggio.

Dopo la caccia al tesoro, i partecipanti potranno deliziare il palato con una degustazione di vini locali, provenienti dalle vigne di Aymavilles, rinomate per la qualità dei loro prodotti. A chiudere la giornata, le note rock del gruppo Tinta Ma Rock animeranno la serata, aggiungendo un tocco di energia e divertimento a questa esperienza unica nel cuore della Valle d'Aosta.

Partecipare a BorghiAmo significa non solo vivere una giornata di svago, ma anche sostenere la valorizzazione di questi piccoli borghi, che sono autentici gioielli del nostro territorio. Vieyes, con il suo fascino discreto e le sue tradizioni ben radicate, rappresenta un esempio perfetto di come la Valle d'Aosta possa offrire esperienze autentiche e indimenticabili, al di fuori dei soliti percorsi turistici.

Vieyes è una pittoresca frazione situata nel comune di Aymavilles, lungo la strada che conduce alla valle di Cogne. Questo piccolo borgo, che conta una quindicina di abitanti, rappresenta un angolo autentico della Valle d'Aosta, caratterizzato da un'atmosfera tranquilla e tradizionale.

Il villaggio di Vieyes è tipico dei borghi valdostani, con le sue case in pietra e tetti di ardesia che si integrano perfettamente con il paesaggio montano circostante. Le stradine strette e acciottolate invitano a passeggiare e a scoprire angoli nascosti, mentre le strutture tradizionali come il forno comunitario e le vecchie scuole testimoniano un passato ricco di vita comunitaria e di lavoro agricolo.

Vieyes è immerso in un contesto naturale di grande bellezza, circondato da campi e orti che riflettono la vita rurale della zona. Questo borgo è un esempio vivente di come la tradizione e la modernità possano convivere armoniosamente. Nonostante le sue dimensioni ridotte, Vieyes è un luogo che conserva un forte senso di identità e di comunità, offrendo uno spaccato autentico della vita nella Valle d'Aosta.

Per i visitatori, Vieyes rappresenta una tappa ideale per chi cerca di esplorare le tradizioni locali e la vita quotidiana dei piccoli borghi montani, lontano dal turismo di massa. Il suo fascino discreto e la sua posizione strategica lungo il percorso per Cogne lo rendono un luogo da scoprire con calma e curiosità.