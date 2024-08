Valgrisenche ha celebrato la tradizioneale processione della Madonna delle Nev

5 agosto scorso, Valgrisenche ha vissuto una giornata di grande significato con la celebrazione della tradizionale processione in onore della Madonna delle Nevi. Questo evento, che ha radici profonde nella storia della valle, non è solo una manifestazione religiosa, ma anche una celebrazione della cultura e della resilienza della comunità valdostana.

La processione penitenziale, che ha avuto luogo all’alba, è stata un momento di intensa spiritualità e devozione. I fedeli si sono radunati davanti alla chiesa parrocchiale e hanno iniziato il cammino verso il pittoresco Lago di San Grato, un luogo di particolare bellezza e significato per la comunità. Questo pellegrinaggio, formalizzato nel 1818, rappresenta una tradizione che risale al 1450 e riflette la promessa dei capifamiglia e delle autorità di onorare la Madonna delle Nevi e il Santo con un annuale pellegrinaggio, chiedendo protezione divina e condizioni favorevoli per la vita in montagna.

Alle 8.30, la celebrazione è proseguita con una Santa Messa all’Alpe Grand’Alpe, dove i partecipanti hanno avuto l’opportunità di rinnovare la loro fede e le loro preghiere. Il pomeriggio ha visto il ritorno della processione in piazza per i Vespri Solenni, un momento di riflessione comunitaria e ringraziamento per le benedizioni ricevute.

La riuscita dell’evento è stata assicurata dal prezioso lavoro degli Alpini di Valgrisenche e di Bruno Bethaz, che hanno garantito la sicurezza e il buon andamento della giornata. Il loro impegno è stato un chiaro segno della dedizione alla tradizione e del rispetto per una celebrazione che unisce spiritualità e comunità.