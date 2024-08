Champlève Valtournenche: Festa Gruppo Alpini e riconoscimento per impegno durante l'alluvione

A Champlève Valtournenche si è celebrata una giornata di festa con grande partecipazione al raduno del gruppo ANA locale. Nonostante le recenti difficoltà a Cervinia, dove gli alpini hanno giocato un ruolo fondamentale durante l’alluvione di fine giugno, la loro presenza costante si è dimostrata ancora una volta significativa in questa occasione.

L’alluvione di fine giugno aveva isolato Valtournenche, creando enormi difficoltà per la comunità locale. In quel momento critico, gli alpini sono stati in prima linea, offrendo supporto e assistenza per fronteggiare l'emergenza. La disponibilità e l'impegno degli alpini in situazioni di crisi sono stati encomiabili e hanno dimostrato il loro costante spirito di volontariato organizzato.

Il presidente del gruppo ANA, Chatrian Piero, ha saputo coordinare efficacemente il numeroso gruppo di alpini e volontari territoriali. La comunità valdostana deve esprimere la propria gratitudine per l’impegno e la dedizione degli alpini, che continuano a essere un pilastro di sostegno anche durante le emergenze.

Domenica 5 agosto 2024, alle ore 12:00, il presidente nazionale dell’ANA, Dott. Sebastiano Favero, ha illustrato il ruolo e l'operato degli alpini su Canale 5 nel programma "Melaverde". L'intervento di Favero ha messo in luce il percorso dell’ANA, che ha contribuito in maniera significativa alla difesa dello stato e ha esteso il proprio servizio alle comunità nel corso del tempo, dimostrando il proprio valore ieri, oggi e per il futuro.