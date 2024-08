Casinò di Saint Vincent: Incassi in calo e trend dubbio nel 2024

I dati diffusi mostrano un incasso di 5.321.969 euro, segnando un preoccupante calo del 7% rispetto al luglio 2023, equivalente a una perdita di 431.916 euro. Le slot machine, da sempre uno dei pilastri dell'attività, hanno visto una contrazione degli introiti dell'8%, raggiungendo solo 3.005.381 euro. Anche i giochi da tavolo hanno subito una flessione, con una riduzione del 7% e incassi per 2.316.588 euro.

La diminuzione non si limita ai ricavi: anche il numero degli ingressi è sceso, attestandosi a 25.430, con un calo del 7% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Questa flessione generale solleva interrogativi sulla capacità del Casinò di attrarre e mantenere la clientela, e riflette un periodo difficile per l’industria del gioco a Saint Vincent.

Nonostante questi risultati deludenti per luglio, i primi sette mesi dell’anno offrono una visione contrastante. I ricavi lordi annui hanno raggiunto 40.435.689 euro, con un incremento del 5% rispetto al 2023. Tuttavia, questa apparente crescita è mascherata da una distribuzione non uniforme: i giochi da tavolo hanno generato 18.005.651 euro, mentre le slot machine hanno portato 22.430.038 euro. Anche se il numero totale degli ingressi ha visto una crescita del 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, il segnale positivo è attenuato dalla performance di luglio.

Dal canto suo, il Grand Hotel Billia ha mostrato segni di miglioramento. Gli introiti delle vendite dirette per luglio 2024 sono aumentati dell'11%, raggiungendo 685.679 euro, e il trend dei primi sette mesi dell’anno è altrettanto positivo, con un incremento del 25% rispetto allo stesso periodo del 2023. Tuttavia, nonostante questi numeri incoraggianti, l'occupazione media delle camere rimane bassa, al 45%, il che suggerisce che il miglioramento delle vendite non si traduce necessariamente in un pieno utilizzo delle strutture.

Mentre il Grand Hotel Billia mostra segni di crescita, il Casinò di Saint Vincent deve affrontare un calo significativo negli incassi e una diminuzione degli ingressi. La crescita dei ricavi annuali, sebbene presente, non riesce a nascondere la realtà di un luglio problematico, sollevando dubbi sulla sostenibilità di tale trend nel lungo periodo.