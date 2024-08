Prato sintetico: il segreto per un giardino sempre verde e rigoglioso (senza manutenzione)

Non è facile mantenere il proprio prato di casa sempre verde e rigoglioso perché le condizioni climatiche o altri agenti esterni possono rovinarlo irrimediabilmente. Per questo motivo, sempre più persone decidono di acquistare un prato sintetico da installare in giardino. Questa tipologia di prato fornisce diversi vantaggi, tra cui la possibilità di resistere a qualsiasi genere di clima, evitando anche alcune operazioni di manutenzione ordinaria molto faticose.

Esistono numerose tipologie di prati sintetici, ad esempio l’azienda Giardini in Erba Sintetica ne propone diversi. Tuttavia, scegliere un modello di giardino sintetico tra l’ampia offerta disponibile non è un compito facile. Scopriamo insieme come selezionare quello giusto in base alle proprie esigenze.

Cos'è il prato sintetico e perché sceglierlo?

Il prato sintetico è un giardino artificiale realizzato con materiali che imitano perfettamente l’aspetto del prato naturale. Nonostante il loro aspetto esteriore sia molto simile, il prato sintetico da installare in giardino è costituito da polietilene, polipropilene o nylon.

Questa tipologia di prato offre diversi vantaggi, ad esempio non occorre alcuna manutenzione, perché il prato avrà in tutte le circostanze un grazioso aspetto sempreverde. Inoltre, un giardino sintetico fornisce la possibilità di non impiegare acqua per irrigarlo, effettuando un notevole risparmio idrico.

I benefici di un prato sintetico in giardino

Un prato sintetico da installare in giardino può facilmente resistere a diverse tipologie di intemperie, come violenti temporali, siccità e grandine. Per questo motivo, il proprio giardino sintetico ha una maggiore durata nel tempo rispetto al prato naturale, che può danneggiarsi irrimediabilmente durante una semplice grandinata.

Inoltre, il prato sintetico è privo di allergeni che potrebbero provocare dei disturbi a bambini e animali. Un altro beneficio fornito dal prato sintetico consiste in un’elevata riduzione dell’impatto ambientale, perché con un manto sintetico non occorre utilizzare le risorse idriche che si impiegherebbero per la manutenzione di un giardino in erba naturale.

Come scegliere il prato sintetico giusto per il tuo giardino

Per scegliere un prato sintetico da installare in giardino occorre considerare lo scopo per cui verrà utilizzato. Infatti, un giardino in erba sintetica può rispondere a diversi scopi, tra cui quello ornamentale oppure può servire per far giocare i bambini e gli animali domestici all’aperto o per praticare uno sport, come il calcio.

Inoltre, prima di acquistare un prato sintetico, bisogna considerare il livello di esposizione solare a cui sarà sottoposto il giardino e il budget destinato all’acquisto. Infatti, è meglio evitare di superare il budget prefissato, ma è essenziale considerare anche la qualità delle caratteristiche tecniche del prato sintetico. Ad esempio, l’altezza e la densità dei fili, ma anche il livello di drenaggio del tappeto verde. Per cui, è fondamentale selezionare un prato sintetico che abbia un buon rapporto qualità-prezzo.

Installazione del prato sintetico fai da te: è possibile?

L’installazione fai da te dell’erba sintetica è un progetto fattibile e molto gratificante, ma è fondamentale seguire alcuni passaggi per far aderire correttamente il prato sintetico da installare in giardino. In primo luogo, è necessario pulire adeguatamente il terreno dove sarà applicata l’erba sintetica. In seguito, il terreno dovrà essere compattato con un rullo apposito per creare una base solida e stabile dove sarà collocato un telo per prevenire la formazione delle erbacce.

Dopo aver steso il telo, si può distribuire sul terreno uno strato di ghiaia e sabbia per consentire un maggior livello di drenaggio. A questo punto, si può stendere il prato sintetico sopra la base preparata, unendo tra loro i pezzi di prato attraverso un nastro adesivo apposito e una colla specifica.

Infine, per migliorare la stabilità del giardino, si può aggiungere sabbia silicea o gomma granulata tra le fibre del prato. Queste operazioni di preparazione del terreno e di posa sono indispensabili per garantire un risultato ottimale. Per questo motivo, se si pensa di non riuscire a compierle nel migliore dei modi in autonomia, si può sempre contattare una ditta esperta che installerà il prato sintetico alla perfezione.

Manutenzione del prato sintetico: davvero zero sforzo?

Per quanto sia minima la manutenzione di un prato sintetico, essa non è inesistente. Infatti, è necessario mantenere il giardino sempre pulito e in buone condizioni, rimuovendo foglie e detriti che si possono depositare sulle fibre.

Inoltre, questa tipologia di giardino richiede una spazzolatura periodica per pulirlo in profondità e per controllare che foglie e altri residui non stiano compromettendo la bellezza del filato. Nonostante la presenza di queste operazioni, la manutenzione di un prato sintetico da installare in giardino richiede uno sforzo molto inferiore rispetto a quello necessario per la manutenzione di un prato naturale.

Prato sintetico: costi e risparmi a lungo termine

I costi di acquisto di un prato sintetico da installare in giardino variano dai 20€ al m² sino ad un massimo di 50€ al m² circa. Questi prezzi dipendono dalla qualità del prodotto e anche dalle sue caratteristiche specifiche. I costi di installazione variano in base alla tipologia di terreno, all’area che deve essere ricoperta e all’altezza dei fili d’erba. Tendenzialmente questi costi partono da 6€ al m² fino a raggiungere i 35€ al m².

Quindi, anche se i costi per acquistare e installare un prato sintetico sono maggiori rispetto ad avere un prato naturale, bisogna ricordarsi che un tappeto erboso sintetico consente un risparmio in termini di acqua, fertilizzanti e di tempo dedicato alla manutenzione. Per cui, il prato sintetico fornisce un maggior risparmio a lungo termine rispetto ad un prato naturale.

Prato sintetico e ambiente: un'opzione sostenibile?

Un prato sintetico da installare in giardino è un’opzione altamente ecosostenibile. Infatti, questo tappeto erboso consente un notevole risparmio di diverse tipologie di risorse, tra cui l’acqua per irrigare e i fertilizzanti, che sono altamente nocivi per l’ambiente. Quindi, nonostante si tratti di un prato artificiale, il suo impatto ambientale è estremamente ridotto rispetto ad un prato naturale.

Ora siete pronti a scegliere il vostro prato sintetico da installare in giardino, che permette di tutelare efficacemente l’ambiente.