ÉVANGILE DE DIMANCHE: LA PREOCCUPATION DU BON PASTEUR

Le thème du roi berger domine les lectures de ce dimanche. Dans la première lecture, Dieu condamne les mauvais bergers qui sont les gouvernants qui désorientent son peuple. L'Évangile est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Jésus est ce germe juste de la lignée de David qui gouverne le peuple avec droiture. C'est lui qui vient réconcilier les peuples désunis pour en faire un seul peuple (2ème lecture). L'Évangile nous montre combien Jésus se laisse dérangé par la foule en interrompant son repos avec ses disciples.



1. LE BON PASTEUR PREND SOIN DES BREBIS.

La première lecture du prophète Jérémie annonce la bonne nouvelle au peuple fatigué par les mauvais pasteurs. Cette prophétie concerne plus les mauvais rois et les chefs religieux.

Saint Augustin, dans son Discours (340/a) sur l'épiscopat, dénonce le comportement de certains évêques qui visent le titre et non la substance lié au concept "évêque". Il écrit: "Il n'y a pas de mauvais évêque, car un mauvais évêque n'est pas un évêque". Qu'est- ce qu'il veut dire dans cette ironie? En effet, l'évêque, étant imitateur du Bon Pasteur par excellence, doit avoir la préoccupation pour le peuple que Dieu lui confie. Sa mission est de prendre soin du peuple de Dieu en le portant dans les verts pâturages de la grâce, comme le chante le Psaume 22. Selon saint Augustin, les pasteurs appartiennent au Bon Pasteur. "Jésus est le Pasteur des pasteurs et les évêques sont des pasteurs du Pasteur"(Discours,138). Même si l'évêque est un homme fragile comme tout le monde, sa parole doit être une parole qui édifie, qui console, qui oriente, en imitant le Pasteur des pasteurs. S'il agit sans le Seigneur, il est évêque par nom, sans l'être par la substance. Donc il n'est pas évêque. C'est pourquoi, les pasteurs et les brebis sont sous l'ordre de l'Unique et Bon Pasteur. Un pasteur qui ubuse de ses pouvoirs en se servant des brebis au lieu de les servir, Jésus le considère comme un mercenaire, un brigand. Le châtiment sera dur pour lui. Dieu, par la bouche du prophète Jérémie dit: "Eh bien! Je vais m'occuper de vous, à cause de la malice de vos actes".



2. VENEZ ET REPOSEZ-VOUS AVEC MOI.

La mission évangélique est exigeante. Les apôtres se réunirent auprès de Jésus pour lui rendre compte de ce qu'ils avaient fait et enseigné. Cette parole est significative pour tout missionnaire de la Bonne Nouvelle. Nous devons partir de Jésus (exitus) pour enseigner ce qu'il nous dit, afin de ne pas réduire son Évangile à nos opinions, et revenir auprès de lui (reditus), pour lui dire ce que nous avons vécu dans l'apostolat, nos joies, nos peines, nos fatigues. Ce double mouvement se réalise aussi dans l'eucharistie. Notre vie reçoit la consistance en partant de l'eucharistie et en revenant à l'eucharistie, pour devenir ce que nous avons reçu et assimilé, le corps du Christ. Jésus leur dit:"venez dans un lieu écart et reposez-vous avec moi". Il accomplit ainsi ces paroles du psaume 22:" Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbe fraîche il me fait reposer".



3. LA COMPASSION ET L'ACTION DE JÉSUS.

Jésus invite ses disciples à se reposer avec lui dans un lieu écart. Mais ce repos est dérangé par la foule nombreuse qui le cherche. Pourquoi la foule ne donne pas de répis à Jésus et à son équipe? Elle est à la quête du sens. Elle a soif d'une parole qui illumine le chemin de la vie et qui panse les blessures de leur coeur. L'homme sans la parole de Dieu est déboussolé, dissipé et dispersé sur les routes du monde. Il est submergé par les flots en furie de l'histoire. Jésus voyant cette foule, fut saisi de compassion, car ils étaient comme des brebis sans berger. Que fait Jésus? Il ne reste pas sur la compassion passive, il agit en répondant à leurs attentes. Il se mit à les enseigner longuement, au moment où, aujourd'hui, on enseigne presque le chrono à la main. L'enseignement de Jésus rassemble, réconcilie, unit la diversité de telle sorte que ceux qui sont loin deviennent proches. La parole de Jésus construit les ponts de la rencontre et du dialogue.



Le drame de notre temps est la paresse spirituelle et la frénésie qui empêche l'écoute de la parole libératrice du Christ. Pendant le jour du Seigneur, la plupart des gens sont pressés vers les super-marchés, les places publiques, les stades olympiques et les plages qui sont devenus des grandes cathédrales du monde postmoderne. Le monde actuel est devenu esclave du temps chrononologique. Même dans les temps libres, l'homme de l'ère de la communication est accaparé par le smartphone. Les conséquences de cette vie toujours tournée vers l'extérieur est l'épuisement intérieur, la croissance du taux des dépressions, dans la mesure où tout devient de la nausée selon Jean Paul Sartres, de l'absurde selon Albert Camus et le sens de la vie est l'absence du sens. Que se passe-t-il quand l'humanité abandonne la lumière divine? Comme le dit Friedrich Nietzsche dans son Oeuvre "Gaie Savoir", l'humanité omicide de Dieu est ambarquée dans une mer obscure sans horizon, et rien n'est effrayant que l'infini sans destination". Jésus s'adressant au tentateur dit: "l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur "(Mt4,4).



4. PRIÈRE.

Seigneur, toi le Bon Pasteur, plein de compassion et de tendresse pour tes messagers de ton Évangile et pour la foule dispersée, suscite dans ton Église des pasteurs selon ton coeur. Suscite en nous la soif de ta parole afin de te chercher pour te trouver et te trouver pour te chercher encore. Fais que dans notre labeur quotidien, nous trouvions le repos en toi pour le repos éternel dans ton Royaume de justice et de paix! Amen.





Bon dimanche frères et soeurs Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde. Ton frère Abbé Ferdinand Nindorerarebis par le témoignage de la vie de pauvreté pour s'enrichir de ta Parole, amen.