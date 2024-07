Recupero auto a Cogne anticipato per allerta Meteo: Sicurezza prima di tutto

Le previsioni indicano l’arrivo di un fronte perturbato da sud-ovest che potrebbe colpire la vallata di Cogne con fenomeni di intensità e tempistiche ancora incerte. Alla luce di queste informazioni, la Protezione civile regionale, in stretta collaborazione con i Comuni di Cogne e Aymavilles, ha valutato la necessità di anticipare al pomeriggio di sabato 20 luglio i primi convogli di navette organizzate per il recupero delle auto bloccate a Cogne.

Questa decisione si basa sulla volontà di garantire la sicurezza di tutti coloro che devono recuperare i propri veicoli, evitando i rischi associati alle condizioni meteo avverse previste per domenica. Pertanto, le operazioni di recupero inizieranno sabato 20 luglio, con la prima salita delle navette prevista alle ore 13 e la prima discesa da Cogne programmata per le ore 14. Questi convogli saranno gestiti in modo coordinato e sicuro, per assicurare che tutte le operazioni si svolgano senza intoppi.

In aggiunta, anche i transfer da Torino e Milano, inizialmente previsti per domenica, sono stati anticipati a sabato 20 luglio. Questi servizi di trasporto, organizzati dalla Regione, partiranno alle 09.30 da Lampugnano - Milano e alle 11.00 da Corso Bolzano, nei pressi di Porta Susa a Torino. Questo anticipo nei trasferimenti è stato deciso per garantire che tutti coloro che hanno bisogno di raggiungere Cogne possano farlo in sicurezza e senza imprevisti legati al peggioramento delle condizioni meteo.

La situazione attuale richiede infatti il passaggio su tratti di strada non ancora perfettamente transitabili e in condizioni di cantiere. Questo significa che l’accesso a Cogne non è possibile in modo autonomo, ma solo attraverso navette organizzate e convogli scortati. La Regione Autonoma Valle d’Aosta ha messo a disposizione queste navette per assicurare che il transito avvenga in modo sicuro e controllato, minimizzando i rischi per i cittadini.

Inoltre, si ricorda che, sempre in considerazione delle condizioni meteo che potrebbero influire sui lavori in corso, la strada regionale per Cogne sarà riaperta al traffico regolare a partire da sabato 27 luglio, salvo imprevisti legati alle condizioni atmosferiche. Questo ulteriore accorgimento testimonia l’attenzione costante delle autorità locali verso la sicurezza e il benessere dei cittadini, garantendo che ogni decisione venga presa con la massima cautela e responsabilità.

Questo intervento tempestivo e coordinato è un chiaro esempio dell’impegno delle autorità locali nel gestire le emergenze e nel garantire la sicurezza della popolazione. La Protezione civile regionale e le amministrazioni comunali di Cogne e Aymavilles stanno lavorando insieme per monitorare costantemente la situazione metereologica e per adottare tutte le misure necessarie per prevenire rischi e garantire un accesso sicuro alla vallata di Cogne. L’anticipazione delle operazioni di recupero delle auto e dei trasferimenti è una misura preventiva che dimostra l’attenzione e la prontezza delle autorità nel rispondere alle emergenze, mettendo sempre al primo posto la sicurezza dei cittadini.