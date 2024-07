L'attività energetica di Tesla è la prossima grande novità per le sue azioni?

Scoprite come l'attività energetica di Tesla, in rapida crescita, sia pronta a diventare un importante motore di guadagno. Scoprite il suo potenziale impatto sul titolo Tesla e sulla redditività futura.

Quando si tratta di valutare e analizzare le azioni Tesla, molti analisti di Wall Street, soprattutto quelli più ottimisti, sostengono che l'azienda è molto più di una semplice casa automobilistica. Un'importante area di crescita per Tesla, al di là del settore automobilistico, è il settore energetico.

Nel suo rapporto sulla produzione e le consegne del secondo trimestre, Tesla ha annunciato di aver distribuito 9,4 GWh (gigawattora) di batterie di accumulo di energia, segnando la cifra trimestrale più alta di sempre. Questa cifra è più che doppia rispetto al primo trimestre.

Gli investitori rialzisti su Tesla spesso si contrappongono a quelli coinvolti nelle vendite allo scoperto, che scommettono contro le azioni della società. La comprensione di queste dinamiche può fornire una visione più completa del sentimento di mercato nei confronti di Tesla.

Se siete curiosi di conoscere le strategie dei venditori allo scoperto, è importante imparare cosa è la vendita allo scoperto e come influisce sui prezzi delle azioni.

L'attività di accumulo di energia di Tesla, che fa parte di Tesla Energy, comprende dalle batterie Powerwall di piccole dimensioni per le case alle grandi strutture di accumulo Megapack, progettate per i servizi pubblici e le municipalità per immagazzinare grandi quantità di energia per i periodi di picco.

Un Powerwall tipico contiene circa 12,2 kilowattora di energia utilizzabile, sufficiente per alimentare una piccola casa per un giorno. Per contro, un'installazione Megapack può immagazzinare 3,9 megawattora di energia, sufficienti ad alimentare 3.600 abitazioni per un'ora, secondo Tesla.

Sebbene l'attività di stoccaggio dell'energia di Tesla abbia generato un fatturato di 1,6 miliardi di dollari nel primo trimestre, ha registrato un robusto profitto lordo di 403 milioni di dollari, con un margine lordo del 24,6%. Si tratta di un margine di profitto elevato, che indica che l'attività di stoccaggio dell'energia non solo è in crescita, ma è anche redditizia.

Nel complesso, l'utile lordo di Tesla nel primo trimestre è stato di 3,7 miliardi di dollari, con un margine lordo del 17,4%, in calo rispetto al 19,3% dell'anno precedente. Questo calo è dovuto ai tagli dei prezzi dei veicoli elettrici di Tesla, che avrebbero dovuto stimolare la domanda ma che hanno ridotto i profitti nell'ultimo anno.

Perché l'energia potrebbe essere un catalizzatore per le azioni Tesla

L'attività automobilistica di Tesla, che costituisce la maggior parte dei ricavi e degli utili dell'azienda, sta attualmente trascinando verso il basso il margine lordo complessivo di Tesla. Tuttavia, i crescenti profitti e l'efficienza operativa dell'attività di stoccaggio dell'energia stanno fornendo un contrappeso positivo.

Con il raddoppio delle installazioni di stoccaggio nel secondo trimestre rispetto al primo, l'impatto sulla linea di fondo dell'azienda potrebbe essere significativo. Wall Street ha preso atto del potenziale di crescita e di profitto dell'attività di stoccaggio di energia di Tesla.

Il dato relativo al consumo di energia nel secondo trimestre di Tesla è stato definito eccezionale, con 9,4 GWh distribuiti, il doppio rispetto alle previsioni. Questo aumento significativo indica che l'attività energetica di Tesla si sta espandendo rapidamente e potrebbe diventare un importante contributo agli utili complessivi dell'azienda.

È probabile che gli investitori prestino maggiore attenzione a Tesla Energy, valutata 36 dollari per azione Tesla (130 miliardi di dollari). L'azienda è ben posizionata per beneficiare degli investimenti nella rete elettrica statunitense, soprattutto con la crescente influenza delle tecnologie AI.

Morgan Stanley ha fissato un obiettivo di prezzo di 310 dollari su Tesla, riflettendo la fiducia nella continua crescita dell'attività energetica di Tesla come importante motore degli utili. La convinzione è che la spesa per l'IA generativa e la conseguente costruzione di infrastrutture porteranno a un aumento sostanziale della domanda di energia, della generazione di elettricità e degli investimenti nei data center. Le soluzioni di accumulo di energia di Tesla dovrebbero rispondere efficacemente a questo aumento della domanda.

Inoltre, i clienti sono sempre più interessati alle prospettive a lungo termine di Morgan Stanley per Tesla Energy e alle previsioni per l'unità robotica Optimus. Queste iniziative sono viste come potenziali catalizzatori della crescita di Tesla oltre il secondo trimestre, evidenziando il crescente interesse per l'attività energetica di Tesla e il suo potenziale di crescita futura per l'azienda.

Gran parte della narrativa sui motivi per cui gli investitori dovrebbero acquistare le azioni Tesla si è concentrata sul lancio di un veicolo elettrico a basso prezzo e sull'anticipazione del suo robotaxi l'8 agosto. Tuttavia, potrebbe essere la relazione sugli utili del secondo trimestre di Tesla, attesa tra meno di due settimane, a sorprendere piacevolmente gli investitori se il business dello stoccaggio di energia continuerà a mostrare una crescita forte e redditizia.

Conclusione

In sintesi, il settore energetico di Tesla è in rapida crescita e ha il potenziale per diventare un importante motore di guadagno per l'azienda. Grazie alla crescente diffusione di soluzioni di stoccaggio dell'energia e a un margine di profitto sano, il settore energetico di Tesla è pronto a beneficiare della crescente domanda di energia. Gli investitori dovrebbero prestare molta attenzione a questo segmento di attività di Tesla, in quanto potrebbe fornire un significativo potenziale di rialzo per le azioni di Tesla in futuro.