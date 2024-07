Almanach de jeudi 18 juillet saint Frédéric

La Chiesa celebra San Federico di Utrecht Vescovo

Eletto vescovo di Utrecht tra l’825 e l’828, Federico combatte il paganesimo e l’usanza dei matrimoni incestuosi. Ricordato come evangelizzatore della Frisia e portato a esempio come studioso delle Sacre Scritture, viene assassinato in un complotto mai chiarito nell’838.

Il sole sorge alle ore 5,55 e tramonta alle ore 21,17

“La solidarietà è una reazione spontanea del cuore e una testimonianza della dignità umana. È esprimere la fraternità non solo in parole, ma in atti concreti”. (Papa Francesco)