Cambio al vertice della Guardia di Finanza di Aosta

Alla cerimonia hanno partecipato le rappresentanze di tutti i reparti valdostani delle Fiamme Gialle e dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Il Colonnello Re, al termine dei quattro anni in Valle d’Aosta e in procinto di assumere l’incarico di Comandante Provinciale di La Spezia, ha espresso apprezzamento per il lavoro di tutti i Finanzieri valdostani, ringraziandoli per la proficua collaborazione e per l’attività di servizio svolta nei diversi settori istituzionali a tutela delle imprese e dei cittadini onesti.

Nel suo discorso di insediamento, il Colonnello Bia ha rivolto un saluto al Comandante Regionale, Gen. D. Benedetto Lipari, esprimendo la propria soddisfazione per il nuovo incarico. Ha sottolineato che la sua azione di comando sarà ispirata dall’obiettivo di creare un sereno clima organizzativo basato su entusiasmo, rispetto reciproco e spirito di collaborazione. In continuità con l’ottimo lavoro svolto dal suo predecessore, Bia ha confermato l’intenzione di sviluppare un’azione di servizio a tutela della collettività valdostana, tenendo conto del contesto produttivo ed economico locale, con azioni mirate e trasversali basate su ragionate analisi di rischio.

Al termine della cerimonia, il Generale Lipari ha indirizzato un saluto di commiato al Colonnello Re, augurandogli ulteriori soddisfazioni professionali nel nuovo incarico a La Spezia. Ha formulato al nuovo Comandante Territoriale i migliori auguri di benvenuto e di un proficuo periodo lavorativo a favore della collettività.

Il Colonnello Bia, 51 anni, originario di Gioia del Colle (BA), sposato con due figlie, ha frequentato l’Accademia della Guardia di Finanza dal 1992 al 1997. Laureato in Giurisprudenza e Scienze Politiche, ha conseguito il titolo della Scuola di Polizia Tributaria (ora Scuola di Polizia Economico-Finanziaria) e un Master di secondo livello in Diritto Tributario dell’Impresa presso l’Università L. Bocconi di Milano. Durante la sua carriera ha prestato servizio presso il Comando Generale del Corpo e ha ricoperto incarichi operativi presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Roma, il Gruppo d’Investigazione Criminalità Organizzata (G.I.C.O.) di Milano e, da Colonnello, è stato Comandante Provinciale di Brindisi. Negli ultimi tre anni, è stato Capo del Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Milano.