Papa: adottare uno stile di vita improntato alla sobrietà "per essere liberi"

Adriana Masotti - Città del Vaticano

Comunione e sobrietà sono le due parole che il Papa suggerisce all'Angelus di questa domenica, 14 luglio, commentando, affacciato su una caldissima Piazza San Pietro, il brano del Vangelo del giorno dove si parla di Gesù che invia i suoi discepoli per la missione "a due a due" raccomandando loro "di portare con sé solo il necessario". È su questi due aspetti che Francesco vuol soffermarsi:

Il Vangelo non si annuncia da soli, no, si annuncia insieme, come comunità e per questo è importante saper custodire la sobrietà.