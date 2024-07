Alpifidi mette in campo due iniziative per le imprese valdostane colpite dal maltempo

Al fine di dare concreto sostegno alle imprese socie (o che intendano associarsi) colpite, Alpifidi mette a disposizione due iniziative.

FINANZIAMENTI DIRETTI – sostegno zone colpite dall’alluvione 2024

A CONDIZIONI AGEVOLATE:

– Dedicati alle imprese con unità operative nei comuni di Cogne e Valtournenche e negli altri comuni della Valle d’Aosta che abbiano subito danni diretti o indiretti dagli eventi alluvionali;

– Finalizzati a investimenti, spese di manutenzione riparazione per il ripristino dell’attività e per liquidità e scorte;

– Finanziamenti di importo compreso tra 5.000 e 100.000 Euro con rimborso a rate mensili

– Durata da 36 a 96 mesi di cui 6 mesi di preammortamento;

– CONDIZIONI:

ZERO interessi di Preammortamento;

ZERO Commissioni di istruttoria;

Tasso agevolato annuo nominale 2,5%

Sono garantiti tempi di erogazione molto brevi e una istruttoria agevolata

Per i finanziamenti diretti già erogati da Alpifidi, le imprese suddette potranno richiedere la moratoria con la sospensione delle rate per un periodo massimo di 6 mesi

GARANZIA CONSORTILE ALPIFIDI – sostegno zone colpite dall’alluvione 2024

A CONDIZIONI AGEVOLATE:

– Dedicati alle imprese con unità operative nei comuni di Cogne e Valtournenche e negli altri comuni della Valle d’Aosta che abbiano subito danni diretti o indiretti dagli eventi alluvionali

– Finalizzati a supportare operazioni rateali e fidi a breve termine concessi dalle banche convenzionate scadenzati destinati ad investimenti spese di manutenzione riparazione per il ripristino dell’attività e per liquidità e scorte

– Garanzia consortile al 60% elevabile in casi specifici all’80%

– Durate e importi secondo le convenzioni vigenti

– CONDIZIONI:

ZERO Commissioni di istruttoria

ZERO Commissioni di rischio

Commissione di Gestione 0,60% con incidenza e recupero annualizzato

Alpifidi con i suoi consulenti è a disposizione delle imprese ai seguenti recapiti:

Alpifidi Società Cooperativa

Filiale di Aosta – Ufficio commerciale:

Avenue du Conseil des Commis, 32 11100 Aosta

tel. 0165 34127

mail: commerciale@alpifidi.it

Bottani Federico – tel. 348 7676951

Ignazzi Tiziana – tel. 334 5348103

www.alpifidi.it