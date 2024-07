Almanach de mercredi 10 juillet ss. Sept frères martyrs

La Chiesa celebra Beata Agnese del Gesù (Silvia de Romillon) Vergine orsolina, martire

A Orange in Francia, beate Maria Geltrude di Santa Sofia di Ripert d’Alauzin e Agnese di Gesù (Silvia) de Romillon, vergini dell’Ordine di Sant’Orsola e martiri durante la rivoluzione francese.

La beata Silvia Agnese di S. Luigi de Romillon nacque il 15 marzo 1750 a Bollène. Sentita la vocazione religiosa entrò tra le Suore di Sant’Orsola. Fu arrestata nel 1794 e portata nelle prigioni di Orange, dove è stata uccisa il 10 luglio 1794. Aveva quarantaquattr’anni.

Il suo corpo fu sepolto nei pressi di Orange, luogo, dove nel 1832 è stata eretta una cappella a ricordo delle vittime del terrore.

La sua festa si celebra presso le suore Orsoline e nella diocesi di Avignone.

