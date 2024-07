La Foire fa bella la Valle

Un'estate tradizionalmente bella". Questo è lo slogan che accompagna le manifestazioni di artigianato tradizionale che si svolgeranno tra luglio e agosto ad Aosta. La protagonista indiscussa di questa programmazione è la 55/a Foire d'Eté, considerata la 'sorella' della Millenaria Fiera di Sant'Orso, che si terrà il 3 agosto nel centro storico del capoluogo valdostano, dalle 10 alle 20:30. A questa edizione parteciperanno ben 436 artigiani, pronti a esporre le loro creazioni e a condividere la loro maestria con il pubblico.

Durante la giornata della Foire d'Eté, il centro storico di Aosta sarà animato da una serie di eventi che celebrano l'artigianato e la cultura locale. Sono previsti laboratori artigianali, animazioni per grandi e piccini, mostre di opere d'arte, un mercatino agricolo con prodotti locali, la sfilata degli antichi mestieri, la gara delle botti, oltre a musica e danze folcloristiche che arricchiranno ulteriormente l'atmosfera festiva.

Il programma delle manifestazioni estive inizierà con la mostra-concorso, giunta alla 71/a edizione, che si terrà dal 20 al 28 agosto in piazza Chanoux, dove saranno esposte 213 opere d'arte. Sempre in piazza Chanoux, dal primo al 4 agosto, sarà allestito l'Atelier des Métiers, che ospiterà 44 imprese artigianali, offrendo ai visitatori l'opportunità di scoprire e acquistare pezzi unici e di alta qualità.

In collaborazione con il Comune di Aosta, dal 20 al 28 luglio si svolgerà il 'Foire Festival', un evento che prevede serate animate dai cori valdostani e dalle anteprime di importanti eventi estivi come il Gran Paradiso Film Festival, l'Etétrad, il Cactus Film Festival e il Giocaosta. Questo festival arricchisce ulteriormente l'offerta culturale e ricreativa della città durante il periodo estivo.

Un'altra iniziativa interessante è 'Ors Off', un percorso alternativo e complementare alla Foire d'Eté, che sarà ospitato in spazi pubblici e privati del centro storico dal primo al 4 agosto. Questo evento, nato dalla sperimentazione dello scorso anno, è dedicato a nuove visioni dell'artigianato che sconfinano nell'arte, offrendo un'esperienza innovativa e coinvolgente per i visitatori.

L'assessore regionale Luigi Bertschy ha sottolineato come la Foire continui a innovarsi anno dopo anno, con gli artigiani che rappresentano un ponte tra tradizione e innovazione. L'obiettivo principale è valorizzare la città di Aosta attraverso manifestazioni di grande importanza, che contribuiscono a far crescere il valore della città stessa. Il presidente della Regione, Renzo Testolin, ha definito la Foire come un evento fresco e dinamico, capace di lanciare un messaggio estivo di cui si sente particolarmente il bisogno in questo momento. La Foire d'Eté è infatti inclusiva, aperta alla tradizione ma anche capace di coinvolgere la comunità in senso più ampio, a partire dalla presenza dei cori.

L'organizzazione delle manifestazioni estive dedicate all'artigianato tradizionale ha un costo complessivo di circa 300 mila euro, un investimento significativo che riflette l'importanza di queste iniziative per la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e artigianale della Valle d'Aosta.