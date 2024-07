Ripristinato il servizio postale a Cogne, un segnale di ripartenza

Oggi è una giornata importante per la comunità di Cogne: il servizio postale, interrotto nei giorni scorsi a causa dell'alluvione che ha colpito la zona, è stato ufficialmente ripristinato.

L'alluvione aveva isolato la Valnotey dal fondovalle, con gravi danni alla strada di collegamento spazzata via dal torrente.Grazie alla collaborazione tra Protezione Civile, Forze dell’Ordine e Amministrazione Comunale, è stato possibile raggiungere l'Ufficio Postale di Via Bourgeois e ristabilire la connessione di rete tramite un sistema di collegamento radiomobile.

Questo sforzo congiunto ha permesso di garantire la normale operatività del servizio postale, fondamentale per la comunità. L'Ufficio Postale di Cogne sarà aperto due giorni alla settimana: martedì e venerdì, dalle 8.20 alle 13.45. Durante questi giorni, saranno disponibili tutti i servizi finanziari e postali, inclusi il pagamento delle pensioni e l’utilizzo dell'ATM Postamat. Inoltre, sarà possibile ritirare la propria corrispondenza e i pacchi direttamente presso l’ufficio.

Fino alla riapertura della strada di accesso a Cogne, il personale di Poste Italiane verrà trasportato in elicottero. Questo è reso possibile grazie alla continua collaborazione con le autorità locali e dimostra un impegno concreto per garantire la continuità dei servizi essenziali, nonostante le difficoltà logistiche.Invito alla Comunità

Gli abitanti di Cogne sono invitati a recarsi presso l’ufficio postale per ritirare gli invii attesi, in quanto l’attività di recapito al domicilio rimane momentaneamente sospesa. Questa misura è un passo importante per assicurare che la corrispondenza e i pacchi raggiungano comunque i destinatari.

Poste Italiane esprime vicinanza alla comunità di Cogne in questo momento difficile e si impegna a fare tutto il possibile per garantire i servizi essenziali ai cittadini. Questo ripristino del servizio postale rappresenta un segnale di ripartenza e di speranza, un primo passo verso il ritorno alla normalità.