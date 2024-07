Presentata la rassegna estiva “Culturété”

L’Assessorato dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali comunica che è stata presentata oggi, martedì 2 luglio 2024, “Culturété”, l’ormai nota rassegna di eventi estivi che si svolge nei siti culturali della Valle d’Aosta.

Da sabato 13 luglio a giovedì 29 agosto, un ricco calendario di appuntamenti consentirà di raccontare e far vivere i siti culturali regionali grazie a nuove e originali chiavi di lettura. Dalle performance artistiche alle rievocazioni storiche, dal teatro ai recital di poesia fino alle visite accompagnate declinate in modalità e approcci differenti, anche la stagione estiva 2024 alza il sipario sulla variegata offerta culturale regionale.

La rassegna prevede numerosi appuntamenti suddivisi in quattro categorie di luoghi culturali: Castelli, Area megalitica, Aosta romana e Museo Gamba.

Nelle miti serate estive di luglio e agosto, i castelli acquistano un’atmosfera magica e sognante, in cui le visite guidate diventano momenti privilegiati, resi ancora più coinvolgenti da spettacoli teatrali dedicati.

Il 17 e il 31 luglio il Castello di Fénis si anima con Il Labirinto di Alessandra Celesia, scritto e interpretato da Francesca Brizzolara: un percorso che porta i visitatori di stanza in stanza fino al centro dell’edificio, inseguendo il filo rosso di Arianna, accompagnati dal violoncello di Davide Eusebietti. Prenotazione obbligatoria su ticket.midaticket.it/sitiecastellivalledaosta/Events.

Il 24 e il 30 luglio l’appuntamento è al Castello di Aymavilles con Parlate d’amore: una degustazione in poesia musicata dal vivo da Christian Thoma e Rémy Boniface, con testi antichi e contemporanei selezionati da Lottie Walker, direttrice artistica del podcast Beetroot, e interpretati da Alessandra Celesia e Marta McIlduff, coreografia di Sophie Borney. Degustazione di prodotti locali a cura del Consorzio Vini Valle d’Aosta.

Prenotazione obbligatoria su https://ticket.midaticket.it/sitiecastellivalledaosta/Events

Nel week-end del 27 e 28 luglio le visite al Castello Reale di Sarre, antica residenza estiva di Casa Savoia, saranno animate dal Ballo al castello: danze storiche con figuranti in abiti ottocenteschi a cura della Compagnia Italiana di teatro e danza.

Prenotazione obbligatoria su https://ticket.midaticket.it/sitiecastellivalledaosta/Events

Anche Castel Savoia di Gressoney-Saint-Jean, il preferito della Regina Margherita, domenica 28 luglio accoglierà il pubblico con Castel Savoia in scena: visite teatralizzate in abiti storici a cura del Gruppo storico Nobiltà Sabauda. Prenotazione obbligatoria su ticket.midaticket.it/sitiecastellivalledaosta/Events

Il 7 e il 16 agosto, il Castello di Verrès si farà palcoscenico per Tutte le donne del castello, uno spettacolo dedicato alle eroine che lo hanno abitato, raccontate dalla contessa Caterina di Challant, interpretata da Alessandra Celesia con la musica di Luca Moccia. Prenotazione obbligatoria su https://ticket.midaticket.it/sitiecastellivalledaosta/Events

Ad aprire le porte in orario serale, anche il Castello Sarriod de La Tour di Saint-Pierre che ospita la mostra Imagines pietatis. La scultura senza tempo di François Cerise con visite accompagnate il 19 luglio e l’11 agosto; il Castello di Issogne svelerà i suoi affreschi di fine Quattrocento e il percorso dedicato alla figura di Vittorio Avondo con la visita tematica L’uomo che salvò il castello il 16 luglio e il 24 agosto. Prenotazione obbligatoria https://ticket.midaticket.it/sitiecastellivalledaosta/Events

Visite particolari anche al Castello di Aymavilles, il 26 luglio, il 2 e 23 agosto, per scoprire Una collezione da non perdere, quella dell'Académie Saint-Anselme, che vede esposti numerosi oggetti antichi datati dalla Protostoria al XX secolo, tra cui reperti archeologici, oggetti di culto, monete, medaglie, ceramiche, e rarità del mondo naturale. Prenotazione obbligatoria su midaticket.it

L’Area megalitica di Aosta accoglierà il pubblico con una serie di incontri dedicati alle degustazioni, all’arte e al benessere, diventando una piazza aperta alle sperimentazioni.

Aperitivo sulle tracce degli antenati è un insolito happy-hour archeologico che prevede una visita breve dedicata, di volta in volta, a sezioni diverse del museo, unita a una degustazione dei prodotti del territorio: gli appuntamenti saranno il 18 luglio, 1, 14 e 29 agosto. Prenotazione obbligatoria su midaticket.it

Un’esperienza multidimensionale, che crea una connessione profonda con il luogo sacro che l’Area megalitica custodisce, saranno le lezioni di Yoga al museo che si svolgeranno il 23 e 30 luglio, il 22 e 27 agosto. Prenotazione obbligatoria su https://ticket.midaticket.it/sitiecastellivalledaosta/Events

Infine, nei pomeriggi del 20 e 21 agosto, l’Area megalitica si animerà con Mega-Young: una singolare proposta che riunisce giovani artisti valdostani e internazionali impegnati in molteplici performance artistiche e installazioni per raccontare la Storia più antica con i codici della contemporaneità. Prenotazione obbligatoria su https://ticket.midaticket.it/sitiecastellivalledaosta/Events

La Valle d’Aosta di epoca romana sarà rappresentata innanzitutto dai siti archeologici di Aosta. Il Criptoportico forense tutti i venerdì di agosto ospiterà una rassegna di cortometraggi selezionati dal regista valdostano Alessandro Stevanon. Circondati da secoli di storia e immersi in un’atmosfera suggestiva, si potranno incontrare piccole e grandi storie, tanto diverse tra loro quanto universali, che apriranno emozionanti scorci di riflessione sull’imprevedibilità del destino.

Le proiezioni saranno precedute da una degustazione. Prenotazioni al numero 348 3976575 (10-18).

Nell’ora blu del tramonto, il patrimonio romano del capoluogo si esplorerà a piedi, con passeggiate serali che porteranno a scoprire i luoghi della vita quotidiana dei cittadini di Augusta Prætoria.

Aosta Romana. Un “porto” alpino all’incrocio di genti e culture sarà una visita guidata itinerante nei quartieri popolari della città romana, tra luoghi noti e siti archeologici quasi inediti. Gli appuntamenti saranno sempre di lunedì: il 22 e 29 luglio, e il 5, 12, 19 e 26 agosto, con partenza dal MAR - Museo Archeologico Regionale, in piazza Roncas. Prenotazioni al numero 348 3976575 (10-18).

Due i percorsi dedicati al Ponte-acquedotto di Pont-d’Ael. Il primo sarà rivolto a un pubblico adulto e dedicato a L’audace impresa di un padovano in Valle d’Aosta, quel Caius Avillius Caimus, imprenditore patavino, che nel 3 a.C. contribuì alla costruzione della città romana. Gli appuntamenti saranno il 25 luglio, e l’1, 8, 22 e 29 agosto.

Aperta a tutta la famiglia, invece, la seconda attività dal titolo Contro corrente!: un percorso a ritroso insolito ed emozionante che guiderà i partecipanti dentro il monumento, perfettamente conservato. Gli appuntamenti saranno il 23 e 30 luglio, il 6, 13, 20 e 27 agosto.

Prenotazioni su https://ticket.midaticket.it/sitiecastellivalledaosta/Events

Anche il MAR-Museo Archeologico Regionale inviterà i visitatori a entrare in contatto con i suoi tesori e le sue storie attraverso approcci didattici e linguaggi differenti. Grazie a un interessante palinsesto di visite-conferenza a cura Giordana Amabili, Angela Deodato e Gaia Provvedi, in programma dal 13 luglio al 10 agosto, si potranno approfondire una serie di tematiche chiave relative alla quotidianità di epoca romana. Prenotazione consigliata al numero 348 397 6575 (10-18).

La migliore conclusione di questo ciclo di incontri sarà l’evento Feriæ Augusti, il 17 agosto. Nel mese dedicato a Ottaviano Augusto, fondatore della città, il cortile del MAR verrà invaso da legionari con armature e insegne della Legio I Italica, un gruppo storico che da anni si propone di far rivivere i fasti dell’antica Roma. È una celebrazione aperta a tutta la cittadinanza, con speciali laboratori didattici per i bambini. Inoltre, in serata, andrà in scena la Notte al museo con gli antichi abitanti di Augusta Prætoria che racconteranno le storie dei reperti più significativi accompagnando i visitatori alla scoperta del passato. Chi si presenterà in abiti romani verrà accolto con un omaggio speciale.

Infine, domenica 18 agosto, l’appuntamento sarà per Tutti al MAR!: una giornata al museo ad ingresso libero.

Quarta sezione tematica di Culturété 2024 sarà quella dedicata al Museo Gamba che, dal 13 luglio, ospiterà la nuova esposizione Uomini. Luciano Minguzzi in Valle d’Aosta. Alla mostra faranno da corollario delle speciali iniziative di approfondimento: il 18 luglio la conferenza dell’artista Marco Jaccond porterà a riflettere su La via degli uomini. Luciano Minguzzi e Primo Levi; il 28 luglio si potrà partecipare ad una Visita con il curatore della mostra, Davide Dall’Ombra; mentre il 4 e l’11 agosto la storica dell’arte Laura Binda condurrà una Visita alla collezione del Museo Gamba in dialogo con la mostra dedicata a Luciano Minguzzi. Il 4 agosto, inoltre, sarà organizzato un laboratorio didattico per bambini dai 3 ai 9 anni dal titolo Dal parco al castello. L’Arte della Natura.

Nel fine settimana del 20 e 21 luglio, inoltre, sempre il Museo Gamba proporrà una divertente Caccia al tesoro per famiglie in cui, insieme all’esploratrice Charlotte, si affronteranno tranelli e intrighi per ritrovare L’amuleto nascosto, un tempo posseduto da Angélique Passerin d’Entrèves, moglie del barone Gamba. Per tutti gli appuntamenti al Museo Gamba prenotazione obbligatoria al numero 0166 563252.

Compresi nel calendario di Culturété anche i seguenti appuntamenti: il 20 luglio Nella terra degli Challant, evento organizzato dal Comune di Issogne presso il parco dell’omonimo castello con corteo storico, sbandieratori, falconieri, giochi e visita con incontri medievali; il 27 luglio Nella terra degli Challant si sposta al Castello di Fénis con una festa medievale e con il torneo Le Cors dou Heralt; il 23 luglio e il 7 agosto Le mille luci del castello, iniziativa organizzata da CVA e FAI presso Castel Savoia di Gressoney-Saint-Jean e la centrale idroelettrica di Gressoney-La-Trinité; infine, dall’1 al 4 agosto L’Ento Festival-Innesti musicali organizzato dal Comune di Aymavilles con performance musicali presso la Chiesa di Saint-Léger e nel parco del Castello di Aymavilles.