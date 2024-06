Serata di Solidarietà al Golf Club Courmayeur & Grandes Jorasses, chiusura del ciclo “Pranzi solidali”

Nel 2021, la Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta ha istituito il fondo “Per tornare a sorridere dopo il pianto”, promosso dai Club service Rotary Courmayeur, Societé La Chapelle Italienne di Ginevra, Lions Club Aosta-Host e Soroptimist Valle d’Aosta. Questo fondo è stato creato con l'obiettivo di sviluppare azioni rivolte all’economia circolare, sostenendo persone e famiglie in stato di necessità.

Il fondo si concentra su cinque assi prioritari di intervento, tra cui il progetto “Pranzi solidali” che rientra nell’asse “integrazione & qualità della vita”. Questo progetto mira alla piena integrazione sociale delle persone con disabilità. Lunedì 1° luglio, presso il Golf Club Courmayeur & Grandes Jorasses, si terrà l’ultima serata conviviale a conclusione di un ciclo di dieci eventi, dedicata a rafforzare i legami tra i Club service promotori e la Lymph Foundation, una fondazione impegnata nel sostenere le fragilità del territorio.

La serata inizierà alle ore 18 con l’iniziativa “Prova lo sport”, dove gli atleti con disabilità del Team Special Olympics di golf della Polisportiva Ecole du Sport & Bien-être guideranno altri atleti del team, che praticano nuoto, e persone senza disabilità in un’esperienza di golf inclusiva. Questo evento rappresenta un momento di integrazione e condivisione, dimostrando che lo sport può essere un potente strumento di inclusione sociale.

La scelta del Golf Club Courmayeur & Grandes Jorasses come location non è casuale. La partnership decennale con il club ha permesso di realizzare numerosi progetti, come corsi di golf per giovani di comunità di accoglienza minori, ragazzi con ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività), e corsi inclusivi per bambini con e senza disabilità del territorio.

La serata conviviale non sarà solo un’occasione per chiudere il ciclo degli eventi “Pranzi solidali”, ma anche per approfondire la conoscenza tra i Club service e la Lymph Foundation. Questa collaborazione si propone di portare “nuova linfa” al territorio, offrendo supporto e opportunità a chi ne ha più bisogno.

L’evento di lunedì 1° luglio promette di essere un momento di riflessione e condivisione, dove solidarietà e inclusione saranno protagonisti. La cena, oltre a celebrare il successo del progetto “Pranzi solidali”, rappresenta un ulteriore passo verso una comunità più coesa e attenta alle esigenze di tutti i suoi membri.