Il Generale Antonio Di Stasio saluta i Carabinieri di Aosta, un commiato di gratitudine e riconoscimento

Accolto dal Colonnello Giovanni Cuccurullo, Comandante del Gruppo, il Generale Antonio Di Stasio ha colto l'occasione per salutare i Carabinieri dell’Arma territoriale e speciale operanti nella Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Nella sala delle conferenze, il Generale Di Stasio ha voluto esprimere il suo apprezzamento e gratitudine per il lavoro svolto dai Carabinieri valdostani. Dopo due anni al comando della Legione, il Generale è prossimo a lasciare il suo incarico per assumere una nuova e prestigiosa posizione presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri a Roma.

Durante il suo discorso, l'Alto Ufficiale ha manifestato il proprio compiacimento per l’impegno e la dedizione dimostrati dai Carabinieri nello svolgimento delle loro attività quotidiane. Ha sottolineato l’importanza del loro ruolo nella tutela della legalità, nell’ordine e nella sicurezza pubblica, e ha messo in risalto le azioni di prossimità e rassicurazione sociale svolte dall’Arma, che risultano fondamentali soprattutto nelle realtà locali più periferiche della Valle d’Aosta.

Il Generale Di Stasio ha voluto rimarcare la straordinaria importanza della presenza attiva dei Carabinieri sul territorio, che contribuisce a creare un senso di sicurezza e vicinanza nella comunità. La sua visita è stata un momento di riconoscimento per il prezioso lavoro svolto dai Carabinieri e un incoraggiamento a proseguire con la stessa dedizione e professionalità.

Con questo gesto, il Generale Di Stasio ha voluto lasciare un segno di apprezzamento e affetto per i Carabinieri della Valle d’Aosta, ringraziandoli per il loro costante impegno a favore della comunità. La sua nuova sfida a Roma sarà sicuramente un'opportunità per continuare a contribuire alla crescita e al rafforzamento dell’Arma dei Carabinieri a livello nazionale.