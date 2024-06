Inaugurata in Valle, da Electrip inaugura il suo primo hub di ricarica ad alta potenza in Italia

electrip, azienda innovativa nel settore delle stazioni di ricarica e dei servizi di efficienza energetica in Europa, annuncia di aver inaugurato il suo primo hub High Power Charging (HPC) presso l’Autoporto Valle d’Aosta. Questa moderna struttura dispone di 10 stazioni di ricarica, ciascuna con una potenza di 180kW, che definiscono un nuovo standard per la ricarica rapida ed efficiente dei veicoli elettrici nella regione. L’evento ufficiale di lancio, tenutosi il 25 giugno presso l’Autoporto Valle d’Aosta, ha permesso ai partecipanti di sperimentare in prima persona le nuove stazioni di ricarica e di conoscere meglio la visione di electrip sulla mobilità sostenibile.

Come parte del suo impegno nel promuovere lo sviluppo sostenibile e nel sostenere la transizione globale verso la mobilità elettrica, electrip sta rapidamente espandendo la sua rete in Europa e oltre. Con operazioni già avviate in Italia, Francia, Polonia, Grecia, Bulgaria, Montenegro, Croazia e Turchia, electrip mira a favorire i viaggi dei proprietari di veicoli elettrici fornendo soluzioni di ricarica affidabili e veloci. Con la realizzazione delle prime stazioni HPC in Valle d’Aosta, l’azienda ha dato il via alla sua attività di ricarica ad alta potenza, che si espanderà ulteriormente nel prossimo futuro.

Mobilità sostenibile in Valle d’Aosta

La posizione strategica della nuova stazione HPC in Valle d’Aosta offre vantaggi significativi. Nota per i suoi paesaggi pittoreschi e per i suoi vivi flussi turistici, la regione trarrà beneficio da una maggiore accessibilità alla ricarica ad alta potenza per i possessori di veicoli elettrici. La struttura supporterà sia i cittadini locali che i turisti, promuovendo viaggi eco-compatibili e riducendo l’impronta di carbonio della regione.

La nuova stazione HPC consentirà ai proprietari di veicoli elettrici di ricaricare la propria auto in circa 25 minuti, in un luogo particolarmente adatto e dotato di vari servizi, il che renderà il tutto molto comodo e facile per chi si dirige oltre le Alpi attraverso il Traforo del Monte Bianco.

A questo proposito, il Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Renzo Testolin, dichiara: “In questo momento storico siamo chiamati a fare scelte consapevoli che possano garantire alle generazioni future un mondo più pulito e vivibile. La sostenibilità non è solo una parola d’ordine, ma una necessità urgente e concreta. Con l’installazione di queste stazioni di ricarica, si dà un chiaro segnale dell’impegno a ridurre l’impatto ambientale dei trasporti, un settore che è una delle principali fonti di inquinamento.

L’Amministrazione regionale ha sempre prestato grande attenzione alla promozione della green economy e della mobilità sostenibile, consapevole che i benefici di una simile economia vanno ben oltre la semplice riduzione delle emissioni inquinanti, poiché riguardano anche la salute dei cittadini, la tutela delle nostre magnifiche risorse naturali e la creazione di nuove opportunità economiche e occupazionali.

Le nuove tecnologie ci permettono di affrontare le sfide dell’inquinamento e del cambiamento climatico con strumenti sempre più efficaci. L’adozione di veicoli elettrici è una delle soluzioni più promettenti e siamo orgogliosi di poter favorire questo cambiamento mettendo a disposizione della comunità infrastrutture moderne e funzionali.

Un grazie, quindi, a electrip per aver scelto di partire dalla nostra piccola realtà per promuovere un progetto di così ampio respiro ambientale e tecnologico.”

Una visione per un futuro sostenibile

La mission di electrip coincide con lo sviluppo sostenibile, in quanto si concentra sulla costruzione di un mondo migliore attraverso due solidi pilastri: l’energia e le infrastrutture. Grazie all’esperienza dei suoi shareholder nel settore della mobilità, l’azienda è in grado di moltiplicare le soluzioni per allinearsi alle esigenze e alle tendenze della mobilità. Oltre all’hub in Valle d’Aosta, electrip ha avviato la costruzione di 70 stazioni di ricarica ad alta potenza e 92 colonnine in 7 località. Entro la fine dell’anno l’azienda disporrà di 30 siti con 226 stazioni di ricarica e 322 colonnine ad alta potenza in Italia.

Electrip ha già installato oltre 600 colonnine in tutta Europa e il suo brand affiliato ZES è leader nel settore della ricarica EV in Turchia con circa 4.000 stazioni a livello nazionale.

Nicola de Sanctis, Chairman di Electrip Global, ha espresso il suo entusiasmo per questo nuovo traguardo: “L’avvio del nostro primo hub di ricarica ad alta potenza in Valle d’Aosta è una testimonianza del nostro impegno per l’innovazione e la sostenibilità. Intendiamo costruire un’infrastruttura solida che non solo soddisfi le esigenze dei conducenti di veicoli elettrici di oggi, ma che apra anche la strada al futuro della mobilità sostenibile. Questa struttura rappresenta un passo significativo verso il raggiungimento del nostro obiettivo di rendere la ricarica dei veicoli elettrici accessibile e conveniente per tutti. La rete di ricarica dei veicoli elettrici in Italia ha visto una notevole crescita negli ultimi anni; tuttavia, c’è ancora molto lavoro da fare per soddisfare la crescente domanda di soluzioni di ricarica efficienti e affidabili. Noi di electrip ci proponiamo di colmare questo divario. Per questo motivo, continuiamo a investire nella rete di ricarica dei veicoli elettrici e nelle soluzioni rinnovabili della rete europea di ricarica dei veicoli elettrici”.