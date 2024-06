Clima di Imperia: un fattore chiave per il turismo

Imperia, perla della Riviera dei Fiori, vanta un clima mediterraneo unico che da sempre rappresenta un fattore chiave per il suo successo turistico. Per approfondire questa tematica e conoscere le sfide e le opportunità future del turismo locale, abbiamo intervistato il Presidente della Federalberghi di Imperia Dario Ghiglione.

In che modo il Clima di Imperia influenza la scelta dei turisti di visitare la zona?

“Imperia vanta un clima mediterraneo con inverni miti ed estati calde ma non afose, grazie alla sua posizione geografica riparata dalle Alpi e alla vicinanza del Mar Ligure. Questo fattore, certificato da anni dal Sole 24 Ore e dal Corriere della Sera, rappresenta un punto di forza per il turismo locale, attrattivo in particolare per chi cerca un clima piacevole durante tutto l'anno”.

Oltre al clima favorevole, altri elementi concorrono al successo di Imperia come meta turistica?

“Tra i fattori più importanti sicuramente c'è la qualità del mare, la provincia vanta numerose spiagge con Bandiera Blu, testimonianza della qualità del mare e dei servizi offerti. Seguono i paesaggi, infatti, l'entroterra offre splendide vedute, sentieri per escursioni e borghi pittoreschi. Poi c'è l'enogastronomia, la provincia di Imperia è rinomata per la sua cucina, con l'olio d'oliva extravergine e altri prodotti tipici da gustare. Infine, ci sono le attività outdoor, cicloturismo, trekking, sport acquatici e molto altro per chi ama stare all'aria aperta”.

Quali sono i progetti della Federalberghi per il futuro del turismo a Imperia?

“Migliorare la mobilità, ovvero rendere la provincia più facilmente raggiungibile con treni e strade. Questo è uno degli aspetti fondamentali per incrementare il turismo. Purtroppo siamo una provincia di confine e questo ci ha negli anni sempre penalizzato con i problemi legati all'autostrada, ai treni, alla statale del Col di Tenda e molto altro. Dobbiamo insistere con la Regione Liguria a far si che questi problemi annosi vengano veramente affrontati e risolti il più velocemente possibile. Infine, la Comunicazione dovrà essere più efficace, valorizzando e promuovendo il territorio attraverso una narrazione coinvolgente e costante sui canali di comunicazione”.

C'è un messaggio che desidera trasmettere ai potenziali turisti che stanno pensando di visitare Imperia?

“La provincia di Imperia invita i visitatori a scoprire le sue bellezze nascoste, i borghi caratteristici e le esperienze autentiche che solo il contatto diretto con il territorio può offrire. Fidatevi dell'accoglienza calorosa e della professionalità di chi opera nel settore turistico per vivere un soggiorno indimenticabile all'insegna del benessere e del relax. In sintesi, il clima favorevole, insieme alle altre attrattive, rende Imperia una destinazione ideale per chi cerca una vacanza piacevole in ogni stagione dell'anno”.