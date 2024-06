Laminazione ciglia e sopracciglia: come ottenere uno sguardo perfetto

La laminazione ciglia e sopracciglia è un trattamento estetico nutriente che consiste nell’applicazione di prodotti sicuri e specifici a base di vitamina e cheratina per rendere le ciglia e le sopracciglia più folte e definite. Questa pratica è diventata una tendenza popolare nel mondo della bellezza in quanto permette di idratare e migliorare l’aspetto dei peli, regalando uno sguardo più intenso e accattivante.

Tra i migliori prodotti per la laminazione delle ciglia e sopracciglia ci sono quelli proposti da Kalentin , azienda leader nel settore che offre qualità e sicurezza.

Cos'è la laminazione delle ciglia e delle sopracciglia?

Le laminazioni di ciglia e sopracciglia sono trattamenti estetici molto popolari. Il primo ha l’obiettivo di migliorare l’aspetto delle ciglia naturali, donandogli un aspetto più curvato. Questo avviene grazie all’uso di prodotti a base di cheratina e vitamine che rendono le ciglia più voluminose e sane.

La laminazione delle sopracciglia invece, permette di infoltire le arcate sopraccigliari e di pettinare il pelo nella corretta direzione così da renderle perfette. Questo procedimento ha anche l’obiettivo di nutrire, rinvigorire e dare lucentezza alle sopracciglia. Entrambi i trattamenti, consentono di valorizzare il viso e lo sguardo donando un effetto naturale e curato.

Benefici della laminazione delle ciglia e delle sopracciglia

Questo trattamento, sia per le ciglia che per le sopracciglia, offre numerosi vantaggi, tra cui:

maggior definizione e lifting : l’obiettivo principale è rendere le sopracciglia e le ciglia più piene, folte e definite. Inoltre, dona anche un effetto lifting che le solleva in modo naturale, eliminando la necessità di strumenti come il piegaciglia;

: l’obiettivo principale è rendere le sopracciglia e le ciglia più piene, folte e definite. Inoltre, dona anche un effetto lifting che le solleva in modo naturale, eliminando la necessità di strumenti come il piegaciglia; risparmio di tempo : con le ciglia e le sopracciglia laminate, non è più necessario applicare mascara o gel fissanti per mantenerle in forma, semplificando notevolmente la preparazione del viso al mattino;

: con le ciglia e le sopracciglia laminate, non è più necessario applicare mascara o gel fissanti per mantenerle in forma, semplificando notevolmente la preparazione del viso al mattino; miglior aspetto complessivo: ciglia e sopracciglia più definite accentuano lo sguardo e mettono in risalto gli occhi donando un aspetto curato, ma naturale.

Con la laminazione, non solo ottieni ciglia e sopracciglia ben curate e definite, ma anche un viso dall’aspetto fresco e radioso , migliorando l’espressione generale e contribuendo a una presenza più sicura e attraente.

Il processo di laminazione: passo dopo passo

Il processo di laminazione delle ciglia e delle sopracciglia è un trattamento che viene eseguito da estetisti esperti all’interno di centri estetici qualificati. Si inizia con una fase di detersione accurata per rimuovere trucco, impurità e sebo dalle ciglia e dalle sopracciglia. Successivamente, viene applicata una colla per fissare le ciglia ai pad di silicone, se si tratta della laminazione ciglia, seguita dalla fase di permanente.

Dopo che la colla ha asciugato, si applica una soluzione a base di cheratina, nota per le sue proprietà nutrienti e rinforzanti, che idrata e rende le ciglia e le sopracciglia più elastiche e robuste. Questa soluzione viene lasciata in posa per permettere alla permanente di agire a fondo. Una volta terminata la fase di posa, si applica un fissante che sigilla la cheratina all’interno delle ciglia e delle sopracciglia, mantenendo la curvatura e la forma desiderate.

Se il cliente lo desidera, è possibile procedere con la tintura per intensificare il colore naturale delle ciglia e delle sopracciglia. Infine, viene applicato un siero finale che non solo rimuove residui di colla e tinta, ma nutre e idrata in profondità, lasciando ciglia e sopracciglia morbide e luminose.

Prodotti necessari per la laminazione di ciglia e sopracciglia

Oltre ai prodotti citati sopra, per la laminazione di ciglia e sopracciglia sono necessari anche alcuni strumenti come, dei pad di silicone per fissare le ciglia e dei pennelli appositi per applicare le soluzioni in modo preciso ed uniforme.

Per scegliere i prodotti giusti, si consiglia di acquistarli da fornitori specializzati o da negozi online affidabili, dove è possibile trovare marchi rinomati, noti per la loro efficacia nel settore della laminazione delle ciglia e delle sopracciglia. Optare per prodotti di qualità assicura non solo un trattamento più semplice, ma anche risultati più duraturi e soddisfacenti per i clienti.

Laminazione delle ciglia e sopracciglia a casa vs. salone

Effettuare la laminazione delle ciglia e sopracciglia a casa ha alcune vantaggi che includono il risparmio sui costi e la comodità di poter gestire il trattamento autonomamente. Tuttavia, ciò comporta anche rischi, come possibili errori nella preparazione e nell’applicazione dei prodotti, che potrebbero compromettere la sicurezza e la qualità dei risultati. Difatti, soprattutto la laminazione ciglia, è sconsigliato effettuarla a casa da soli.

Nei saloni professionali, invece, estetisti esperti garantiscono una procedura sicura ed efficace, utilizzando prodotti di alta qualità e seguendo protocolli standard. Questo assicura risultati più consistenti e duraturi, con meno probabilità di effetti collaterali indesiderati.

Come mantenere i risultati della laminazione

Per mantenere i risultati della laminazione delle ciglia e sopracciglia, è importante seguire una routine di cura adeguata. Usa un siero nutriente per le ciglia ogni sera per idratare e rinforzare i peli. Evita di strofinare gli occhi e utilizza un detergente delicato per rimuovere il trucco. Pettina le ciglia e le sopracciglia con un spazzolino per mantenerle in forma. Infine, limita l’esposizione all’acqua e al vapore nelle prime 24 ore dopo il trattamento.

Chi dovrebbe evitare la laminazione?

Questo trattamento estetico potrebbe non essere adatto a tutte le persone. Si consiglia, infatti, a chi ha la pelle molto sensibile o è soggetto ad allergie con reazioni cutanee di consultare prima un’estetista e un medico esperti che siano in grado di capire se un trattamento come la laminazione potrebbe creare effetti indesiderati.