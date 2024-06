Alessandro Celi eletto nel CSPI. Di intesa con Savt dice "Urgente Assumere i nuovi dirigenti scolastici durante l'anno"

Tra i gli eletti emerge il Segretario regionale dello Snals, professor Alessandro Celi, è stato proclamato rappresentante della Valle d'Aosta nel supremo organo collegiale della scuola in Italia, a decorrere dal 1° settembre 2024.

«Desidero ringraziare quante e quanti hanno votato la lista Rinnovare insieme la Scuola dell’Autonomia – Rénover ensemble l’école de l’autonomie» ha dichiarato il neoeletto Alessandro Celi. «Il risultato ottenuto è indiscutibile. La lista ha raccolto 694 voti, pari al 41,8% del totale, e il mio nome ben 465 preferenze, a fronte di 421 voti complessivi per la lista seconda classificata».

La proclamazione degli eletti rappresenta l’ultimo atto di una procedura elettorale che ha visto lo Snals-Confsal della Valle d’Aosta e il Savt alleati sulla base di un progetto con orizzonti più ampi rispetto alla sola scadenza elettorale. Questo progetto mira a costituire la base di una vasta azione sindacale volta a migliorare le relazioni con Roma, con un particolare focus sulle questioni scolastiche.

Luigi Bolici, Segretario Savt Scuola

A nome sia dello SNALS sia del SAVT, Alessandro Celi ha sottolineato la necessità di affrontare il problema dei Dirigenti scolastici nel prossimo anno scolastico. «A settembre metà delle Istituzioni scolastiche della Regione saranno prive di dirigenti titolari perché la data della prova scritta del concorso per dirigenti, già bandito, non è stata ancora decisa a livello nazionale e pertanto non ci saranno vincitori in grado di assumere il ruolo all’inizio dell’anno scolastico. Questo fatto ostacolerà oggettivamente il lavoro del personale e inciderà negativamente sulla qualità del servizio, a meno che la Sovrintendenza non provveda ad effettuare le nomine in corso d’anno, cosa che auspichiamo vivamente, come già avvenuto in occasione di alcuni concorsi a cattedra del passato».

Celi ha inoltre evidenziato come l'aggiornamento delle Graduatorie per le supplenze dipenda da parametri nazionali, comunicati solo al momento di pubblicazione delle relative ordinanze, causando inevitabili ritardi da parte dell’Amministrazione scolastica regionale. «Occorre modificare questa situazione e, nel mio nuovo ruolo, mi impegno a contribuire a tale cambiamento, che l’introduzione dell’autonomia differenziata rende quanto mai urgente».

Le segreterie Savt-École e Snals ribadiscono la loro richiesta congiunta affinché i vincitori del concorso per Dirigenti Scolastici siano assunti nel corso dell'anno, per evitare ulteriori disagi e garantire un funzionamento ottimale delle scuole nella Regione Valle d'Aosta.