Per CVA crescita solida e dividendo robusto nonostante le sfide del 2023

Gruppo Cva ha chiuso il 2023 con risultati che, sebbene leggermente in calo, confermano la sua robustezza industriale e capacità di adattamento. I ricavi si sono attestati a 1.658 milioni di euro, segnando una diminuzione del 4% rispetto ai 1.728 milioni di euro dell'anno precedente. Il margine operativo lordo è sceso del 2%, raggiungendo i 289 milioni di euro, mentre l'utile netto ha subito una flessione del 2,9%, fermandosi a 160 milioni di euro. Tuttavia, il patrimonio netto è cresciuto significativamente, passando da 879 milioni di euro nel 2022 a 1.147 milioni di euro nel 2023, dimostrando la capacità del gruppo di mantenere una solida base finanziaria nonostante le difficoltà.

Il Consiglio di amministrazione ha proposto un dividendo di 0,19 euro per azione, per un totale di 75,05 milioni di euro, dimostrando un impegno continuo nei confronti degli azionisti anche in un contesto economico sfidante. Il 2023 è stato infatti caratterizzato da un drastico calo dei prezzi energetici, con il Pun base load che ha registrato una diminuzione del 58%, passando da 303,1 euro per megawattora del 2022 a 127,4 euro per megawattora nel 2023. Questo, insieme a normative straordinarie che hanno imposto prelievi aggiuntivi agli operatori del settore, ha avuto un impatto sui risultati economici del gruppo.

Analizzando i dati adjusted, i ricavi risultano essere 1.657 milioni di euro, con un margine operativo lordo adjusted di 325 milioni di euro, in crescita del 9,8%, e un risultato operativo adjusted di 245 milioni di euro, in aumento del 2%. Questi numeri sottolineano la capacità del gruppo di adattarsi e mantenere una performance operativa solida anche in un contesto difficile.

Il Gruppo Cva, unico operatore italiano integrato sull'intera filiera dell'energia 'pure green', ha continuato a investire nei suoi impianti, che al 31 dicembre 2023 includevano 935 megawatt di potenza idroelettrica, 82,5 megawatt di potenza fotovoltaica e 157,5 megawatt di potenza eolica. Questo impegno verso l'energia rinnovabile è fondamentale per la missione del gruppo di contribuire alla transizione ecologica sia a livello locale che nazionale.

Nonostante le sfide, le agenzie di rating Moody's e Fitch hanno mantenuto inalterati i loro giudizi sul gruppo, rispettivamente di Baa2 (outlook negativo) e Bbb+ (outlook stabile), dimostrando fiducia nelle prospettive a lungo termine di Cva e nella sua capacità di gestire le difficoltà di mercato.

L'amministratore delegato Giuseppe Argirò ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando la capacità del gruppo di implementare con successo il proprio piano di sviluppo industriale al 2027. Tra i risultati del 2023, spiccano il consolidamento della capacità di sviluppo di Cva Eos e la creazione della piattaforma di efficientamento Cva Smart Energy, che rappresentano tappe fondamentali nel percorso di diversificazione della capacità produttiva del gruppo.

Il presidente Marco Cantamessa ha evidenziato come i risultati del 2023 rappresentino un importante passo avanti nella strategia di crescita e diversificazione del gruppo. La capacità di gestire la volatilità dei mercati e una componente di crescita ottenuta attraverso acquisizioni mirate hanno permesso a Cva di consolidare la sua posizione nel processo di transizione ecologica.

In conclusione, nonostante le sfide del 2023, il Gruppo Cva ha dimostrato una resilienza notevole e una capacità di adattamento che permettono di guardare con ottimismo al futuro. I risultati economici e finanziari, insieme ai progressi nella strategia di crescita e diversificazione, confermano il ruolo di Cva come attore principale nel panorama energetico italiano e nella transizione verso un'energia più sostenibile.

Risultati economici

Sul piano dei risultati economici, nel 2023 il fatturato del Gruppo CVA si è attestato a 1.658 milioni di euro contro i 1.728 milioni dello scorso anno con un decremento del 4%. Il Gruppo, avvalendosi dell’opera di un organico medio di 717 collaboratori (+8,8% nuove assunzioni di cui il 98,5% con contratti a tempo indeterminato) ha espresso un risultato netto consolidato di pertinenza del Gruppo di 157,8 milioni di euro rispetto ad un risultato di 163,9 milioni nel 2022.