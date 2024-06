Mobilità Sostenibile a Courmayeur: Trasporto pubblico gratuito per tutta l’estate 2024

Fino al 29 settembre il trasporto pubblico sulle linee della Val Ferret, Val Veny e Circolare sarà completamente gratuito per residenti e turisti. Una scelta mira a ridurre il traffico veicolare e, di conseguenza, l'impatto ambientale delle auto.

La decisione di offrire il trasporto pubblico gratuito non è solo un gesto di cortesia verso i cittadini e i visitatori, ma rappresenta un impegno concreto verso la sostenibilità ambientale. Grazie a questa iniziativa e ad altri interventi a favore dell'ambiente, Courmayeur ha ottenuto la prestigiosa Bandiera Verde 2024 di Legambiente, un riconoscimento che testimonia l'importanza delle politiche locali orientate alla protezione del territorio e alla riduzione delle emissioni inquinanti.

Non solo trasporto pubblico gratuito: Courmayeur ha anche implementato un servizio di e-bike sharing, incrementando l’offerta di biciclette elettriche disponibili. Questa alternativa ecologica è ideale per gli spostamenti brevi e permette di vivere la bellezza del territorio in modo sostenibile, riducendo ulteriormente l'uso delle auto. L'iniziativa rientra perfettamente negli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, promuovendo uno stile di vita sano e rispettoso dell'ambiente.

Per sfruttare al meglio queste opportunità, è possibile consultare gli orari e le linee del trasporto pubblico, gestite da Arriva Italia Srl, direttamente online. L’organizzazione efficiente del servizio garantisce spostamenti comodi e puntuali, sia per i residenti che per i turisti.

L’impegno del sindaco Roberto Rota (nella foto) e dell'amministrazione comunale di Courmayeur va oltre il semplice servizio: si tratta di una visione a lungo termine che pone al centro la sostenibilità e il benessere della comunità. Queste iniziative non solo migliorano la qualità della vita quotidiana, ma rafforzano anche l’attrattiva turistica di Courmayeur, rendendola un esempio da seguire per altre località.

L'iniziativa del trasporto pubblico gratuito e il potenziamento del servizio di e-bike sharing sono passi concreti verso un futuro più sostenibile. Courmayeur, con la guida del sindaco Roberto Rota, dimostra una sensibilità ecologica che può fungere da modello per altre comunità. Attraverso scelte coraggiose e lungimiranti, si può creare un ambiente più vivibile e accogliente, capace di coniugare sviluppo e rispetto per la natura.

