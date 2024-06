Quando parliamo del servizio di trasporto funebre come facciamo in questo articolo inevitabilmente parliamo di un qualcosa di molto delicato sia quando si tratta di un processo che riguarda la sepoltura di una persona morta o anche la sua cremazione, dipendendo dalle scelte che sono state fatte dalla famiglia e dalla stessa persona.

Parliamo praticamente nello specifico dei vari professionisti che lavorano all'interno delle imprese di pompe funebri che si occuperanno di trasferire la salma dal luogo del decesso fino alla camera mortuaria o all'obitorio.

Teniamo presente che poi queste imprese nel settore offrono una vasta gamma di servizi ai loro clienti che riguardano l'organizzazione di un funerale e si occuperanno delle varie questioni burocratiche che non sono mai semplici in Italia, oppure possiamo anche parlare dell'allestimento della camera ardente e ancora prima della preparazione della salma e sono solo degli esempi.

Per quanto riguarda il trasporto della salma devono essere utilizzate delle vetture funebri che sono state apprezzate per questo obiettivo che possono essere bianche e nere e hanno dei particolari sistemi di refrigerazione che servono a mantenere una temperatura idonea per salvaguardare quella salma.

E in ogni caso teniamo presente che il personale ha detto deve sempre garantire il rispetto della dignità del corpo del defunto e deve seguire le varie procedure di sicurezza all'interno del trasferimento e quindi seguire le varie normative locali.

Prima facevano riferimento alla preparazione della salma e possiamo pensare all'imbalsamazione o alla vestizione e alla disposizione del defunto nella camera ardente o in una bara, così da garantire un aspetto simile a come era in vita e questo è molto importante anche per le famiglie che saranno chiaramente turbate da questo momento così delicato.

Per questo poi ognuno tra le stesse in genere ha un'impresa di pompe funebri di riferimento con la quale interloquire già dal momento della scomparsa della persona cara e questo per evitare invece di doverla cercare quando ci trovava in quel momento così delicato.

Il ruolo delle imprese di pompe funebri è un ruolo molto importante nella nostra società

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte il ruolo delle imprese di pompe funebri è un ruolo molto importante per la nostra società e richiede un'elevata professionalità e anche la sensibilità di chi ci lavora all'interno.

Parliamo di professionisti che da un lato devono comunque proteggersi dal dolore delle famiglie perché visto che ci sono a contatto ogni giorno rischierebbero a un certo punto di crollare e comunque di mettere a rischio anche la loro vita personale e dall'altro lato però continuare a essere aperti ed empatici per poter offrire loro un servizio personalizzato che sia attenta alle loro esigenze.

Così come devono anche rispettare le diverse tradizioni e credenze culturali che sono legate ai riti funebri.

Ma soprattutto hanno tante cose da fare in un funerale e per esempio devono conoscere le varie normative vigenti in materia di salute e sicurezza e sono normative che magari cambiano spesso e volentieri e quindi rimanere al passo coi tempi può non essere facile.