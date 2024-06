Centri Estivi Comunali 2024 di Etroubles

L'estate è alle porte e il Comune di Etroubles è entusiasta di annunciare l'apertura delle iscrizioni per i Centri Estivi Comunali 2024! Dal 6 giugno, i genitori possono iscrivere i propri figli a questa straordinaria esperienza estiva, con priorità riservata ai bambini residenti nei comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses.

Le iscrizioni possono essere effettuate scaricando il modulo disponibile sul sito del Comune di Etroubles nella sezione Avvisi, al link www.comune.etroubles.ao.it. Una volta compilato, il modulo dovrà essere inviato via email all'indirizzo info@comune.etroubles.ao.it o consegnato direttamente presso gli uffici comunali di Etroubles. È importante ricordare che il pagamento dovrà essere completato entro il venerdì precedente alla partecipazione, tramite avviso Pagopa rilasciato dal Comune.

I Centri Estivi si terranno dal 24 giugno al 9 agosto e dal 19 al 23 agosto 2024. Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 16:30. Per facilitare i genitori, ci sarà una fase di accoglienza alle ore 8:00 e la riconsegna dei bambini alle ore 17:00.

I bambini di età compresa tra 4 e 14 anni avranno l'opportunità di partecipare a una vasta gamma di attività ricreative ed educative. Le attività si svolgeranno presso l'area verde di Etroubles, la palestra e la scuola dell'infanzia, offrendo un ambiente sicuro e stimolante per il divertimento e l'apprendimento.

Il costo settimanale, che include il pranzo e la merenda presso un ristorante convenzionato, è di € 75,00 per i bambini residenti nei Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses, e di € 95,00 per i bambini non residenti. Un'opportunità accessibile per garantire a tutti i bambini un'estate indimenticabile.

I Centri Estivi Comunali di Etroubles rappresentano un'occasione unica per i bambini di divertirsi, fare nuove amicizie e vivere esperienze arricchenti in un contesto sicuro e stimolante. Non perdete questa opportunità di regalare ai vostri figli un'estate piena di gioia, apprendimento e avventura.

Affrettatevi a iscrivervi e preparatevi a vivere un'estate straordinaria con i Centri Estivi Comunali 2024 di Etroubles! Per ulteriori informazioni, visitate il sito del Comune o contattate direttamente gli uffici comunali.