La 43ª edizione del Printemps Théâtral si conclude con una serata di festa: la "Serata degli Oscar"

Durante la serata, sono stati attribuiti vari riconoscimenti, tra premi e pergamene, per celebrare le migliori performance delle pièces messe in scena al Teatro Splendor dal 6 aprile al 24 maggio. I premi, consistenti in vasi e tatà di Ceramica Derby, e le pergamene con le motivazioni dettagliate, hanno reso omaggio agli sforzi e al talento dei partecipanti.

Ecco i vincitori degli Oscar del Printemps Théâtral:

Premi:

Pièce meglio recitata: Lou Tracachèmen di Cogne, per la sua divertente messa in scena di un tema delicato trattato con grande sensibilità.

Lou Tracachèmen di Cogne, per la sua divertente messa in scena di un tema delicato trattato con grande sensibilità. Pièce più bella: I Parc della compagnia Le Squaipeun di Bionaz.

I Parc della compagnia Le Squaipeun di Bionaz. Migliori attrici: Annalisa e Tiziana Bois della compagnia Le Gantaléi di Valgrisenche.

Annalisa e Tiziana Bois della compagnia Le Gantaléi di Valgrisenche. Miglior attore: Luca Barmasse della compagnia Le Béguiò.

Luca Barmasse della compagnia Le Béguiò. Spettatore più fedele tra i membri FVTP: Elmo Meynet.

Elmo Meynet. Riconoscimento alla carriera: Lidia Henriet della compagnia Le Badeun de Chouéléy.

Pergamene:

Miglior coppia di attori in scena: Denis Cabraz e Elisa Bérard, alias "José e Colette", nella pièce José a la Goille della compagnia La Ville de Cordèle di Jovençan.

Denis Cabraz e Elisa Bérard, alias "José e Colette", nella pièce José a la Goille della compagnia La Ville de Cordèle di Jovençan. Miglior scenografia e costumi: La Tzandzagnoula della compagnia La Tor de Babel.

La Tzandzagnoula della compagnia La Tor de Babel. Miglior finale di pièce: Lo perdòn della compagnia Le Digourdì.

Lo perdòn della compagnia Le Digourdì. Migliori giovani attori: Davide Gemelli (Le Badeun de Chouéléy), Christophe Betemps (Le Peugnou Squiapeun), Philippe Ronc e Mathieu Foudon (Lo Trèn).

Davide Gemelli (Le Badeun de Chouéléy), Christophe Betemps (Le Peugnou Squiapeun), Philippe Ronc e Mathieu Foudon (Lo Trèn). Miglior ritmo della pièce: L'è pa comme semble della compagnia Le Beurt et Boun di Pollein.

L'è pa comme semble della compagnia Le Beurt et Boun di Pollein. Miglior utilizzo di suono e musica nella pièce: La zustise l'è coumèn la loutèic... della compagnia Tan Pe Ri-Ye di Saint-Marcel.

La zustise l'è coumèn la loutèic... della compagnia Tan Pe Ri-Ye di Saint-Marcel. Valorizzazione del territorio in una pièce: alla compagnia Le-S-Ami dou Patoué di Nus.

alla compagnia Le-S-Ami dou Patoué di Nus. Ruolo più goliardico in scena: Andrea Konusur in Na drola dé veeutà della compagnia La Compagni dou Beufet di Arnad.

Andrea Konusur in Na drola dé veeutà della compagnia La Compagni dou Beufet di Arnad. Riconoscimento al pubblico: Don Ivano Reboulaz, che non ha perso nessuna pièce.

La FVTP ha colto l'occasione per ringraziare tutti i media che hanno seguito e dato risalto alle sette serate della 43ª edizione del Printemps Théâtral. Con grande entusiasmo, l'appuntamento è rinnovato per il Printemps Théâtral 2025.