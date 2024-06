ÉVANGILE DE DIMANCHE: VOICI LE PAIN DES ANGES "ECCE PANIS ANGELORUM" FÊTE DU SAINT SACREMENT

Frères et soeurs, aujourd'hui, nous célébrons le grand mystère de la foi. Jésus est présent au milieu de nous dans l'Eucharistie. Les disciples d'Emmaüs éprouvent la joie dans leur coeur en écoutant l'inconnu qui leur explique le sens des Écritures et leurs yeux sont ouverts quand Jésus rompt le pain. La parole crée la joie, le pain eucharistique ouvre les yeux. Le saint sacrement n'est pas donc une présence magique, imaginaire, mythique, symbolique, mais une présence réelle, dynamique et concrète qui nous ouvre le chemin de la mission et de l'éternité. Comment est-ce que ce sacrement admirable oriente le sens de notre vie?



1. L'EUCHARISTIE APAISE NOTRE FAIM.

Personne, croyant ou incroyant n'est indifférent devant le pain et le vin eucharistique. Blaise Pascal s'interroge quand il s'étonne devant l'incrédulité des athés: "Comme je hais la stupidité de ne pas croire à la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie! Si l'Évangile est vrai, si Jésus Christ est Dieu, où se trouve la difficulté?"(Pensées, 224).

Nous pouvons déceler quatre catégories des hommes devant ce mystère admirable de l'Eucharistie: la première est la réduction magique du pain eucharistique. La seconde est le sentiment de scrupule et d'indignité pour s'approcher devant le buisson ardent de l'Eucharistie. La troisième est le refus obstiné de tout ce qui est religieux. La dernière attitude est la communion au corps et au sang du Christ après le discernement.

La première attitude est liée à la réduction de la sainte messe uniquement à la communion. Le danger est de tomber dans une forme de magie eucharistique. La seconde catégorie est le scrupule devant ce pain des anges qu'il ne faut pas jeter aux chiens. Simone Weil est la grande représentante de ceux qui croient en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, mais qui n'osent pas se présenter devant ce buisson ardent de l'amour. Simone Weil s'identifie à la cloche qui appelle de l'extérieur les chrétiens à participer à la messe, tout en restant en dehors de l'Église.

La troisième catégorie est celle des athés qui considèrent la religion comme "opium du peuple"(Marx), réduisant l'homme à ce qu'il mange (Feuerbach) et considérant la pratique de la foi comme illusion (Freud). Saint Paul ironise ces gens pleins d'eux-mêmes en ces paroles:" Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les puissants". La dernière catégorie est constituée par ceux qui communient au corps et au sang du Christ, tout en reconnaissant que l'Eucharistie n'est pas un dû, mais un don. C'est pourquoi nous confessons notre indignité en disant;"Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir, dis seulement une parole et je serai guéri".



2. L'ASSIMILATION AU CORPS ET AU SANG DU CHRIST.

Platon disait déjà que tout tend à l'assimilation. L'assimilation est le mouvement vers la ressemblance de ce qu'on assimile. Platon est resté au niveau de l'assimilation mentale, intellectuelle. S'il aurait été contemporain de Jésus, sa philosophie l'aurait conduit à l'amour de l'Eucharistie. Profitant de cette théorie d'assimilation, saint Augustin, admirateur de Platon, applique cette notion sur le mystère de l'Eucharistie en disant à ceux qui communient au corps du Christ:"Recevez ce que vous êtes et devenez ce que vous recevez". Qu'est ce que le saint veut signifier?Dans l'Eucharistie, nous célébrons le double amen:" l'amen du Christ pour son Père, et notre amen pour le Christ en tant que sacrement visible de Dieu invisible. Le Christ est avant tout l'Eucharistie du Père. Sa vie est un grand Merci. L'Eucharistie selon son étymologie est l'action de grâce. Par le don de l'Eucharistie, nous tendons à l'assimilation, à devenir le pain rompu et le sang versé pour la multitude.



3. LES DONS DE L'EUCHATISTIE.

Nous aimerions conclure notre méditation en mettant en évidence quelques dons que nous recevons de l'Eucharistie.



3.1 La proximité de Jésus.

Jésus nous promet la proximité jusqu'à la fin des temps. Il réalise cette promesse chaque fois que deux ou trois sont réunies en son nom. Il nous a laissé le mémorial, l'Eucharistie, sacrament de la charité par excellence.



3.2 La gratitude

Jésus nous enseigne le sens de gratitude. Un des péchés contre l'Eucharistie qui nous guête si nous ne faisons pas attention est l'ingratitude. L'Eucharistie étant un don extrême du Christ pour nous, est source de joie et de gratitude.



3.3 Édification personnelle.

Celui qui ne se nourrit pas du pain eucharistique souffre de la faim spirituelle plus dangéreuse que celle physiologique. L'Eucharistie est la nouvelle mane qui nourrit le peuple dans le désert, pour avoir la force d'entrer dans la terre promise. Selon saint Carlo Acutis, l'Eucharistie est l'auto-route qui nous mène au ciel.



3.4 La fraternité Le propre de l'Eucharistie est de rassembler le peuple pour former un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Il est absurde de recevoir l'Eucharistie et de cultiver en même temps la haine, le mépris envers le frère. La lettre aux hébreux précise bien que le sang du Christ purifie notre conscience des actes qui mènent à la mort".

3.5 La dignité de la matière Archimède disait:" donne-moi le point d'appui et je soulèverai le monde". Avec le miracle eucharistique, nous soulevons l'univers entier en communiant au corps et au sang du Christ. Le pain et le vin qui deviennent le corps et le sang du Christ par l'action de l'Esprit Saint, sont le fuit de la terre et du travail de l'homme. L'univers visible et invisible participe à l'Eucharistie. Tout dans la nature chante louange au Seigneur. Sans l'Eucharistie qui est la continuité du Verbum caro factum est, rien de solide et de tenu.



4. PRIÈRE

Seigneur Jésus, merci pour ta présence au milieu de nous. Sans toi, nous ne pouvons rien. Tu nous es nécessaire pour affronter les contradictions de la vie. Tu nous es nécessaire pour orienter notre existence. Ton corps apaise notre faim et ton sang nous vivifie dans notre pèlerinage vers le ciel notre ultime patrie. Renforce pour nous l'amour de l'Eucharistie, afin que nous devenions ce que nous recevons, le corps rompu pour nos frères.

Anima Christi sanctifica me. Corpus Christi salva me, sanguis Christi innebria me, aqua lateris Christi lava me.

Heureuse fête du corpus Domini

Paix et joie dans le Seigneur

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera