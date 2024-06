Valle d'Aosta in lutto: muoiono sul Monte Zerbion due maestri di sci

In seguito al mancato rientro di due alpinisti impegnati sulla cresta che divide le pareti est e nord dello Zerbion è scattato l'allarme con intervento immediato. I due alpinisti, un uomo e una donna residenti in Valle d'Aosta, sono stati avvistati dall'equipaggio dell'elicottero della Guardia di Finanza dotato di apparecchiatura per il rilievo di segnale di telefonia mobile cellulare e recuperati, purtroppo senza vita, lungo la parete nord. Il medico in SA1 ha constatato il decesso. Le ricerche erano partite dalla segnalazione di non rientro ed hanno richiesto l'impiego di tre elicotteri: SA1, SA3 (con equipaggio misto SAV e Vvf) e Guardia di Finanza -Sagf. Le operazioni di riconoscimento sono affidate al Sagf di Cervinia.

Il Presidente della Regione, l'Assessore regionale allo Sport e l'intero Governo regionale esprimono profondo cordoglio per il decesso in un incidente alpinistico di Jean Daniel Pession ed Elisa Arlian. La Valle d'Aosta perde due suoi giovani figli, professionisti della montagna, innamorati dello sport e della vita. Una tragedia per tutta la comunità valdostana che si stringe intorno ai familiari e ai tanti amici di Jean Daniel e Elisa.