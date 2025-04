In tanti alla 22/ma edizione dell'escursione al Parco della Dora

Gli oltre cento camminatori si sono impegnati percorso ad anello di 18 km, con partenza e ritorno alla stazione ferroviaria di Avigliana e con un dislivello complessivo di quasi 200 metri. Il gruppo ha raggiunto la pista ciclopedonale in destra orografica della Dora sul tratto della Via Francigena, accolto dal Sindaco di Avigliana Andrea Archinà che ha illustrato le bellezze territoriali dell'area naturalistica della Zona Naturale di Salvaguardia della Dora Riparia.

Si è poi proceduto per il piccolo rilievo roccioso ricoperto da folta vegetazione con la Villa Quagliotti e l’attigua Chiesa della Madonna del Ponte. Qui il narratore FAI Andrea Bonelli ha esposto agli escursionisti curiosità e cenni storici relativi ad esse. In seguito, è stato raggiunto il Ponte Vecchio di Sant'Ambrogio. Dopo aver attraversato la SS24 si è percorso un sentiero in mezzo alla natura che ha offerto un incantevole paesaggio, fino a raggiungere il Municipio di Villar Dora con accanto la Cappella di San Rocco. L'esposizione di cenni storici, aneddoti e curiosità locali relativi a Villar Dora è stata eseguita dall'esperto culturale del territorio Dario Prodan a cui ha fatto seguito il caloroso benvenuto del Sindaco di Villar Dora Norma Tabone.

Avigliana – sul ponte del canale della Ferriera

Si è poi raggiunto Almese, con l'altrettanto cordiale accoglienza del Sindaco Andrea Cavaliere in Piazza Martiri, davanti al Municipio. Il gruppo ha poi raggiunto Punta Piasa, il ponte sul Messa e si è affacciato sul cortile antistante la casa nativa di Scipione Riva Rocci, medico inventore dello sfigmomanometro. In seguito si è arrivati sul piazzale panoramico della vecchia Parrocchiale con l'attigua dimora, ora sede della Casa dell'Amicizia. Poi si è giunti alle borgate Fucinassa e Gambabosco e, successivamente, alla Goja del Pis; quest'ultimo sentiero in salita offre un incantevole paesaggio naturalistico in mezzo ai boschi che costeggiano il torrente Messa, uno dei principali affluenti della Dora Riparia che culmina nella conca fra le rocce erose nei millenni.

Il gruppo è disceso poi dalla borgata Giorda, ritornando in piazza Martiri, a fianco di un altro ponte sul Messa e, in sinistra orografica, ha raggiunto il Ricetto di San Mauro, un angolo medievale di Almese In seguito, attraversato il Parco del Messa, è stato percorso l'argine destro del torrente, poi la borgata Grangia di Avigliana, dopo esser transitati sul ponticello della Bealera di Rivoli. Dopo aver fiancheggiato la Cappella dedicata alla Madonna della Neve e percorso un tratto di via Almese si è transitati presso l'area Corona Verde e sulla passerella ciclopedonale della Dora Riparia, costeggiando successivamente il canale della Ferriera, per poi ritornare alle ore18 alla stazione ferroviaria di Avigliana.