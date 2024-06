Con Neige Noire un'epica avventura tra il Bianco e il Nero

Neige Noire non è solo un gin: è un'esperienza sensoriale straordinaria che celebra l'incontro tra luce e ombra, bianco e nero, rappresentato in un distillato unico nel suo genere.

L'Isola nel Cielo: Il Monte Bianco come Fonte d'Ispirazione

Il Monte Bianco, maestoso e imponente, è la fonte d'ispirazione di Neige Noire. Le sue cime innevate e le valli selvagge creano lo scenario perfetto per la nascita di un distillato straordinario. Da qui nasce il gin alpino dal colore nero, una tonalità ispirata ai mirtilli selvatici della Val Ferret, la valle incantata ai piedi dei ghiacciai più alti d'Italia.

La Magia del Contrasto: Neige Noire tra Luce e Ombra

Neige Noire incarna l'equilibrio perfetto tra elementi opposti. Come la neve che danza tra le cime dei ghiacciai del Monte Bianco, questo gin avvolgente mescola botaniche alpine come bacche di ginepro selvatico, mirtilli, menta alpina e gemme di pino per creare un gusto unico che esplora le profondità della dualità umana.

Un'Avventura Sensoriale: Ogni Sorso Rivela un Nuovo Segreto

Ogni sorso di Neige Noire è un viaggio attraverso le molteplici sfaccettature del suo carattere, conducendo i sensi in un mondo di mistero e rivelazione. Il suo gusto inconfondibile e la sua profondità aromatica trasportano il consumatore in un'avventura senza tempo, dove l'esperienza del gin diventa un rituale da celebrare.

L'Epica Noire: Oltre i Limiti della Convenzione

Neige Noire non è solo un gin, ma un'opera d'arte distillata. Prodotto con botaniche alpine, erbe e frutta di montagna, il processo di produzione di Neige Noire è un'ode all'artigianato e alla tradizione. Con un metodo di produzione che combina l'infusione di bacche di ginepro di montagna con una distillazione in alambicco discontinuo a bagnomaria, alimentato da energie rinnovabili, Neige Noire si distingue per la sua qualità e l'impegno per la sostenibilità.

Una Visione, Due Fratelli: Angelo e Matteo Sarica

Angelo e Matteo Sarica, i geniali mentori dietro Neige Noire, sono due anime complementari che si uniscono per creare un prodotto straordinario. Con anni di esperienza nel settore food and beverage e tecnologia, i fratelli Sarica portano una combinazione unica di competenze e visioni al progetto Neige Noire, trasformandolo in una realtà senza precedenti.

L'Inizio di un Viaggio Straordinario: Il Lancio di Neige Noire

Per celebrare il lancio di Neige Noire, il 6 maggio alle ore 18, sarà presentato un cortometraggio emozionante che cattura l'essenza del gin nero del Monte Bianco. Diretto da Davide Bongiovanni - ACR Production, questo film di 2 minuti ci invita a esplorare la dualità umana attraverso una narrazione visiva coinvolgente, che riflette la lotta eterna tra luce e ombra.

Neige Noire: L'Incontro Epico tra Bianco e Nero

Neige Noire è più di un gin: è un'esperienza, un'emozione, un'avventura epica tra il bianco e il nero. Con il suo gusto inconfondibile e la sua storia avvincente, Neige Noire promette di trasportare i consumatori in un viaggio sensoriale unico nel suo genere, esplorando i confini della luce e dell'ombra, e celebrando la bellezza della dualità umana.