Con il Circolo Valdostano della Stampa alla scoperta del Castello Sarriod de la Tour

La giornata inizierà con una visita guidata dalle dottoresse Cristina De la Pierre, già Soprintendente ai Beni e alle Attività culturali della Valle d’Aosta e Membro del Consiglio direttivo del Circolo Valdostano della Stampa, e Viviana Vallet, Dirigente Patrimonio storico-artistico e Gestione siti culturali della Valle d’Aosta. Il castello, recentemente riaperto ai visitatori dopo esemplari restauri, offre una fruizione ottimale dei suoi tesori artistici e della storia dei Signori, rendendo questo monumento noto e apprezzato ancora più affascinante.

A partire dalle ore 19.00, su richiesta dei soci che ne apprezzano le peculiari qualità di accoglienza e raffinatezza, ci trasferiremo nello splendido bosco del Parco Camping Internazionale Touring di Sarre, situato in località Arensod n. 3. Qui, alle 20.00, verrà servito un apericena sinoiro a cura del nostro Ristorante Intrecci, per concludere in bellezza una giornata all'insegna della cultura e della convivialità.

Chi intende partecipare, anche con ospiti, è pregato di contattare la Segretaria del Circolo Margherita Garzino al numero 335.5416466 o la Presidente Mariagrazia Vacchina al numero 335.7070016.