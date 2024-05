La Valle d’Aosta mancata all'appuntamento di Roma per la Prima Giornata Mondiale dei Bambini

Un'occasione unica di festa, musica e sport, culminata con il dialogo con il Santo Padre allo Stadio Olimpico e seguita dalla messa in Piazza San Pietro, accompagnata dal monologo dell'attore Roberto Benigni. Tuttavia, la Valle d’Aosta è risultata assente a questo importante appuntamento, sollevando diverse riflessioni.

L’Ufficio Scuola Diocesano della Valle d’Aosta non è riuscito a organizzare la partecipazione di una delegazione valdostana all'evento. Nonostante l'importanza dell'evento e la partecipazione massiccia di bambini da ogni parte del mondo, la mancanza della Valle d’Aosta è stata notata. Questo inconveniente organizzativo ha impedito ai giovani valdostani di prendere parte a un momento di aggregazione e spiritualità che avrebbe potuto arricchire il loro percorso di fede e di vita.

Nonostante l'assenza fisica, la Curia valdostana ha cercato di non perdere completamente l'occasione di unirsi a questa celebrazione globale. Infatti, è stata organizzata una celebrazione della giornata nella Diocesi di Aosta, permettendo così di vivere a distanza quanto verrà celebrato a Roma.

L’Ufficio Scuola Diocesano e per l’Insegnamento della Religione Cattolica ha invitato tutti gli insegnanti di religione a promuovere un'attività durante le loro lezioni, sia preparando gli alunni all'evento, sia commentando successivamente le parole del Papa. È stato predisposto un sussidio per tutti gli insegnanti, comprendente un pieghevole con l'invito del Papa, il testo dell'inno della festa, un gioco e attività interattive accessibili tramite QR code. Inoltre, sarà disponibile un Ebook per accompagnare i bambini a scuola, in famiglia e in parrocchia, un'iniziativa supportata dal CREMIT dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dall’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali della CEI.

Questa forma di partecipazione, seppur da remoto, dimostra l'impegno della Diocesi di Aosta nel voler far parte di un movimento di speranza e unità promosso da Papa Francesco. I bambini valdostani avranno così modo di riflettere sui messaggi di pace e collaborazione, fondamentali in un'epoca caratterizzata da conflitti e divisioni.

L’assenza della Valle d’Aosta alla Prima Giornata Mondiale dei Bambini a Roma è stata sicuramente una mancata opportunità di rappresentanza e partecipazione diretta. Tuttavia, l'impegno nel coinvolgere i bambini attraverso attività locali e la celebrazione a distanza testimonia la volontà della diocesi di non perdere il filo di un evento così significativo. La speranza è che, in futuro, ci possa essere una partecipazione più attiva e presente, affinché anche i giovani valdostani possano vivere in prima persona momenti di aggregazione e spiritualità così rilevanti.