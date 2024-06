ÉVANGILE DE DIMANCHE: LA GRÂCE AGIT DANS LE MONDE À NOTRE INSU

La première lecture du prophète Ézékiel est dominé par l'action libératrice de Dieu pour son peuple qui gémit dans l'esclavage. Les images qui reviennent souvent sont celles de la montagne élevée, du grand cèdre, d'une tige coupée et plantée par la main de Dieu qui deviendra un grand arbre.Quel est le sens de ces analogies pour nous aujourd'hui?

L'Évangile reprend le même langage. Il s'agit de la semence jetée en terre et une fois semée, le semeur ne se préoccupe plus de rien, il dort. N'est-ce pas que nous nous rendons compte du silence de Dieu dans le monde jusqu'à confondre le silence avec l'indifférence ou l'inaction? Les lectures de ce Dimanche vont nous éclairer sur ces questions.

1. LE GRAIN SEMÉ PAR DIEU DEVIENDRA UN CÈDRE MAGNIFIQUE

Le prophète Ézékiel a un style particulier pour nous faire entrer dans le mystère du salut. Dieu surprend, intervient quand le peuple à perdu tout espoir. Avec Ézekiel, l'impossible pour l'homme devient possible pour Dieu. Ézékiel est le prophète de la diaspora. Le peuple de Dieu réduit en esclavage fait sien ce que Dante disait de l'enfer, quand ceux qui y entraient laissaient toute espérance derrière eux (La Divine Comédie, L'enfer, III).Nous retrouvons dans sa prophétie les paraboles des faux pasteurs qui mangent les brebis(Ez.34), l'allégorie de la vallée des ossements desséchés(Ez36), la promesse de l'eau pure, le don d'un esprit nouveau, d'un coeur de chair qui s'oppose au coeur de pierre(Ez37).Aujourd'hui, Ézekiel annonce une bonne nouvelle, un futur plein de promesse, car Dieu dans son silence agissant, s'engage à libérer son peuple de la servitude(Ez17). Les voies de Dieu sont insondables. Le rameau planté qui deviendra un cèdre magnifique est le petit reste d'Israël qui deviendra un grand peuple qui retrouvera ses racines dans la terre de la liberté. "Sur la haute montagne d'Israël je la planterai.

Elle portera des rameaux, et produira du fruit, elle deviendra un cèdre magnifique", dit le Seigneur. Dieu intervient dans l'histoire avec patience, car notre Dieu riche en miséricorde a ses temps et ses saisons. Il n'agit pas par précipitation. Quant à nous, nous sommes impatients et nous voulons des preuves, alors que Dieu ne joue pas aux dés, selon Albert Einstein. Dieu ne nous enferme pas dans l'incertitude, ce qu'il dit, il le fait. Sa parole n'est pas simplement indicative, mais et surtout, elle est performative.

2. LA FOI, C'EST MARCHER DANS LA NUIT SANS VOIR OÙ ON VA.

Le Christ Jésus nous donne non un discours comme celui des béatitudes ou de la mission dans l'Évangile de Matthieu(Mt5-7; 10), mais nous invite au discernement, c'est-à-dire la capacité de bien lire l'alphabet des signes des temps. L'Évangéliste Marc sans trop détailler comme Matthieu, nous présente comment se manifeste le règne de Dieu dans le vaste champ du monde. Il est comme un petit grain qui semble disparaître dans la nuit de l'histoire, mais à notre surprise et à notre insu, il devient un grand arbre qui abrite même les oiseaux du ciel. La parabole qui signifie énigme (Mashal), insiste sur la puissance de la grâce qui agit dans les contradictions de notre monde et qui finit par triompher malgré les résistences de la terre où ce grain est enfoui.

Le vaste champ est le monde, l'arbre c'est le monde touché par la Parole qui se convertit en devenant un peuple de frères et soeurs au milieu des divisions et persécutions, une assemblée sainte qui chante les merveilles de Dieu. Saint Augustin en distinguant le champ où est jeté la petite semence et la communauté chrétienne dit: "D'une part, tous les peuples sont chrétiens, et d'autre part ne sont pas chrétiens tous les peuples. Dans tout le champ est présent le grain de blé, et dans ce même champ est présente aussi la zizanie"(Discours 64,3). La bonne semence signifie les semences du Verbe(semina verbi) présentes dans le coeur de tout homme sans être nécessairement chrétien par le baptême. Il n'existe pas un homme qui est né sans la capacité de faire du bien, ou sans la possibilité de faire du mal. La grâce et la nature sont en lutte permanente aussi longtemps que nous demeurons dans ce corps mortel selon la deuxième lecture.

3. NOTRE SEULE AMBITION C'EST DE PLAIRE AU SEIGNEUR.

Le psaume 91 prédit l'avenir de ceux qui ont mis leur espoir dans le Seigneur. Le craignant Dieu, les âmes pieuses sont aussi appelés des justes. Voici le sort des justes:"Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban; planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu".La seconde lecture nous donne des indications pour grandir dans la maison de Dieu. La première condition est de vivre dans la confiance, malgré notre condition d'inadéquation à sa volonté, puisque nous sommes gouvernés par la loi de la nécessité que saint Paul appelle le corps.

Nous cheminons dans le clair-obscur de la foi, non dans la vision. Nous ne voyons pas où nous allons, mais nous connaissons notre destination. Nous savons seulement là où nous posons le pied. "On ne s'arrête pas en pleine campagne dans la nuit" selon Maurice Blondel. La Parole du Seigneur n'est pas la lampe sur tout le trajet, mais éclaire nos pas. La seconde condition est d'agir dans le temps présent en plaisant au Seigneur.

Chacun sera rétribué selon ce qu'il a fait. Par conséquent, notre agir quotidien n'est pas indifférent au regard de Dieu qui voit et pourvoit tout. Ce qui plaît le plus à Dieu n'est pas la quantité, mais ce qui apparaît insignifiant aux yeux des suffisants, mais donné avec amour et dans l'humilité. Dieu ne perd pas de puissance, mais exige de toi la pénitence"(Non perdidit Deus potentiam, sed a te exigit poenitentiam), selon saint Augustin dans son Sermon,73,3.

4. PRIÈRE: SEIGNEUR AUGMENTE EN NOUS LA FOI.

Seigneur, en toi nous vivons, nous nous mouvons et nous sommes. Par ta lumière nous voyons la lumière. Augmente en nous la foi qui soutient notre espérance dans ce monde où les assurances humaines se révèlent grimaçantes. Ouvre nos yeux pour contempler ton amour sur nous. Cet amour qui prend soin de cette plantule semée dans la nuit de l'histoire et qui devient malgré les tempêtes, les aridités du sol, un arbre magnifique.

Même si nous habitons encore dans ce corps mortel avant la vision définitive dans ta demeure éternelle, donne-nous la force de n'aimer que toi mon Dieu et de n'avoir autre préoccupation que celle de te servir dans la sainteté tout au long de nos jours. Amen.

Bon dimanche frères et soeurs

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde

Ton frère Abbé Ferdinand NindoreraSeigneur Jésus. Amen.