Almanach de lundi 17 juin saint Adolphe

La Chiesa celebra Sant' Adolfo di Maastricht Vescovo

Nato all'inizio del VII secolo da nobile famiglia sassone, abbracciò la vita monastica, guadagnando fama per la sua santità. Secondo una leggendaria Vita, la sua reputazione giunse alle orecchie del re locale, che lo nominò vescovo. Tuttavia, la sua assenza dalle liste episcopali ufficiali di Maastricht e Utrecht lascia dubbi sulla veridicità di questa narrazione. Adolfo si legò indissolubilmente al fratello Botulfo, abate inglese. Rispondendo all'invito di due monache sorelle del re inglese meridionale, Botulfo tornò in patria, fondando un monastero a Icanno nel 654. Morì nel 680, venerato per i miracoli compiuti.

" Racconto una storia che ho sentito da bambino, a casa mia. In una famiglia il nonno abitava lì, col figlio, la nuora, i nipotini. Ma il nonno era invecchiato, aveva avuto un piccolo ictus, era anziano e quando era a tavola e mangiava, si sporcava un po'. Il papà aveva vergogna di suo padre. E diceva: “Ma, non possiamo invitare gente a casa…”. E decise di fare un tavolo piccolo, in cucina, perché il nonno prendesse il pasto da solo in cucina. Alcuni giorni dopo, arrivò a casa dopo il lavoro e trovò suo figlio, di 6 anni, che giocava con legni, con il martello, con i chiodi… “Ma cosa fai, ragazzo?”, gli chiese.

“Sto facendo un tavolino…”. “E perché?” .“Perché quando tu sarai vecchio, potrai mangiare da solo come mangia il nonno!”, rispose il bimbo»." (Papa Francesco)