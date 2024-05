ÉVANGILE DE DIMANCHE: NOUS VIVONS ET NOUS EXISTONS AU NOM DU PÈRE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT

Après le mystère de Pentecôte, l'Église du Seigneur célèbre aujourd'hui avec éclat de joie le mystère insondable, l'amour incadescent de la sainte Trinité. La foi chrétienne loin d'être polythéiste professe et confesse que Dieu est Père, Fils et Esprit Saint. Notre existence est enracinée dans ce mystère admirable et adorable, car nous sommes créés à l'image de Dieu(imago Dei in nobis), c'est-à-dire l'image de la Trinité. Ce que nous balbutions de ce mystère nous a été révélé, car Dieu seul parle parfaitement de lui-même. Le motif est que Dieu est Amour et le propre de l'amour est l'ouverture vers l'aimé.



1. DIEU A TANT AIMÉ LE MONDE

Comment connaissons-nous que Dieu-Amour est Trinité sainte, le Père, le Fils et l'Esprit-saint? Seul Dieu parle parfaitement de Dieu. C'est la merveilleuse révélation du Fils, le Verbe éternel qui vient à notre secours, pour adorer Dieu en verité et en esprit. Ce mystère des mystères, la Trinité sainte, est au coeur de nos vies. Dieu est sensible à notre coeur. Notre dignité et notre identité sont enracinées dans ce grand mystère de la foi, la Trinité sainte.

Par conséquent, notre vocation devient la conformation et la configuration à cet extase de l'amour trinitaire. L'homme étant fondamentalement un être religieux (homo religiosus) qui exprime son lien avec Dieu par la prière (homo orans), la Trinité devient la forme de notre existence, la forme de toute beauté (forma formosa). Le début de notre prière ressemble à la fin. Nous commençons par l'invocation du nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et nous concluons par la glorification de Dieu en priant: "Gloire au Père, au Fils et à l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles", amen!



Cette invocation à ce mystère ineffable, (ineffabilis Trinitatis) éclaire notre manière de nous comporter. Le chrétien ne vit et ne meurt pour lui-même, mais pour le Christ, qui nous a révélé que Dieu que nul n'a jamais vu (Deus absconditus), est Amour (Deus caritas est). En effet, Jésus s'adressant à Nicodème révèle combien Dieu a tant aimé le monde jusqu'à envoyer son propre Fils. Pour notre salut, nous devons vivre "par lui, avec lui et en lui". Le role de l'Esprit Saint, le Maitre intérieur est de nous inspirer comment prier en esprit et en vérité en nommant Dieu, Abba Père.



2. DIEU SEUL PARLE PARFAITEMENT DE LUI.

Le mystère que nous sommes en train de célébrer est un mystère absolu qui échappe à notre raison avide à la démonstration, aux définitions notionnelles et à l'empirisme immédiat. La seule possibilité qui reste pour la raison honnête est l'ouverture à sa lumière dans l'amour et dans l'humilité, car seul Dieu parle parfaitement de lui.

Saint Augustin, nous propose de croire pour comprendre afin de comprendre pour croire davantage en ce mystère admirable.

L'histoire du petit enfant qui se révèle au grand savant est instructif pour lutter contre la prétention de la raison de vouloir contenir celui qui tout contient et tout soutient. Saint Augustin, curieux de ce que l'enfant faisait au bord de la mer, lui demanda:que fais-tu là? L'enfant lui rétorqua:"Cela me serait plus facile qu'à toi d'épuiser, avec les seules ressources de ta raison humaine, les profondeurs du mystère de la Trinité".

Même si Dieu est inconnaissable dans sa nature, on ne doit pas abandonner de l'aimer pour le chercher. Dans cet amour qui ouvre l'accès à la connaissance, il faut passer de l'amour affectif à l'amour effectif, pratique et concret en servant le Seigneur dans la justice et sainteté tout au long de nos jours et en accomplissant ce qu'il nous ordonne. Dieu ne se cache pas à celui qui le cherche d'un coeur sans partage. Saint Augustin écrit: "On cherche Dieu pour le trouver avec tant de douceur, et on le trouve pour le chercher encore avec tant d'ardeur". Mais, comment connaissons-nous que Dieu est Trinité sans tomber dans le trithéisme ou polythéisme? Dans l'Évangile, Jésus recommande à ses disciples d'aller au monde entier pour enseigner sa parole et baptiser au nom de la Trinité, tous ceux qui auront adhéré à son enseignement.

Le contenu de l'évangélisation est la Trinité sainte. En outre, chaque homme porte en lui la marque de la Trinité, en tant que nous avons la mémoire (Père), l'intelligence (Fils) et la volonté (Esprit Saint). Même si cette image est imparfaite, nous sommes capables de Dieu selon saint Bonaventure (homo capax Dei). L'image de la Trinité en nous (imago trinitatis in nobis), nous permet de nous souvenir, de comprendre et d'aimer Celui "qui nous a créés sans nous mais qui ne peut pas nous sauver sans nous" selon saint Augustin. Notre vocation est d'être théophore (porteur de Dieu) et théophile (ami de Dieu).



3. LA TRINITÉ DANS NOS RELATIONS.

Notre Dieu n'est pas une monade fermée sans porte ni fénêtre selon la monadologie de Leibniz. Dieu-Amour n'est pas une multiplicité des divinités comme celles du mont Olympe, du panthéon grec et romain.

La Trinité sainte est le modèle exemplaire pour assainir nos relations interpersonnelles. Le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas l'Esprit, et l'Esprit n'est ni le Père ni le Fils. Les trois personnes ont l'égale divinité. Nous disons dans notre credo que les trois personnes reçoivent la même adoration et la même gloire. Cela oriente notre manière de vivre ensemble comme des frères dans nos différences. Toutes les formes de divisions comme le racisme, l'éthnisme, l'indifférence, constituent une négation de l'harmonie, de l'unité dans la diversité. Chaque attitude de mépris du frère est une offense à la Trinité Sainte qui nous a faits et qui nous a aimés gratuitement.



4. PRIÈRE À LA SAINTE TRINITÉ

Oh amour incandescent de Dieu qui brule sans détruire, qui purifie nos souillures pour nous redonner la dignité, bénis sois-tu.

Oh abîme de sagesse, oh mer de bonté, oh source intarissable de notre joie, Trinité sainte, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.

Libère-nous oh Trinité Sainte du péché de l'assassinat du Père dans la culture permissive et homicide de notre temps. Protège-nous contre les péchés de la jalousie et de la haine contre le Fils qui l'ont conduit à la croix. Aide-nous à ne pas tomber dans le péché contre l'Esprit Saint qui est l'endurcissement du coeur. Que notre mémoire, notre intelligence et notre volonté ne cessent de dire:Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, pour les siècles des siècles, Amen.

Bon dimanche de la Sainte Trinité frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera